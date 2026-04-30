İzmir Büyükşehir Belediyesinin kent trafiğini kökünden çözecek yatırımları arasında yer alan dev tünel projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplamda sekiz buçuk kilometreyi aşan ulaşım koridorunun en önemli ayağını oluşturan Buca Onat Tüneli'nde ışığın görünmesine çok az kaldı. Milyarlarca liralık yatırımla hayata geçirilen güzergah, kent merkezindeki trafik düğümünü çözerek yurttaşlara rahat bir nefes aldıracak.

SAĞ TÜPTE İŞLEM TAMAM, SOL TÜPTE SONA YAKLAŞILDI

İki buçuk kilometrelik tünel etabında yürütülen faaliyetler kapsamında sağ tüpteki kazı işlemleri tamamen bitirildi. Ekipler, sol tüpte kalan son seksen dokuz metrelik kısmı aşmak için titiz bir çalışma yürütüyor. Projenin mühendislik süreçlerine dair bilgi veren İnşaat Mühendisi Berk Taş, yürütülen faaliyetlerin geldiği aşamayı şu ifadelerle aktardı:

“Şu an çift tüpten oluşan tünelimizin sağ tüpünde kazı ve destekleme çalışmalarını tamamlamış durumdayız; kemer beton çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Sol tüpümüzün son 89 metrelik kısmında kazı ve destek çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bölgede öngörülenden daha kötü zeminle karşılaşıldığı için planlanandan daha yavaş bir ilerleme sağlanıyor. Tünel güzergâhında ve yakın çevresinde yer alan evlerin tünel inşaatından etkilenmemesi için çalışmalarımız yavaşlatılıp hızlandırılabiliyor. Önceliğimiz iş güvenliği; vatandaşımızın bize olan güvenini sarsmadan, onların rahatsız olmayacağı şekilde çalışmalarımızı kazasız belasız bitirmek için çalışıyoruz”

YEREL YÖNETİM BÜTÇESİYLE YAPILAN EN UZUN TÜNEL

Tünel inşaatının şehir merkezinde ve binaların yoğun olduğu bir alanda yapılması ekiplerin sorumluluğunu daha da artırıyor. Projenin İzmir için taşıdığı öneme değinen İnşaat Mühendisi Taş, karşılaştıkları zorlukları ve duydukları heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

“Onat Tüneli İzmir ulaşımı için önemli bir proje. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak canla başla projelerimizi tamamlamak için gece gündüz çalışmalara devam ediyoruz. Türkiye’de yerel yönetim bütçesiyle yapılan en uzun karayolu tünelini tamamlayacağız. Zor şartlarda, şehir içinde ve yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz. Ben 23 yıllık bir inşaat mühendisi olarak, şehrimde bu kadar büyük bir projede çalışmaktan gurur duyuyorum”

ŞEHİR MERKEZİNE GİRMEDEN KESİNTİSİZ ULAŞIM

Üç milyar liralık güncel yatırım maliyetiyle dikkat çeken ulaşım koridoru tamamlandığında, Buca ile Bornova arasındaki mesafe sadece on dakikaya inecek. Konak Tüneli'nden başlayıp otogar viyadüklerine kadar uzanan bu yeni güzergah sayesinde Çeşme, Balçova, Urla ve Konak yönünden gelen araçlar, kent merkezindeki trafiğe hiç takılmadan doğrudan Karşıyaka ve Bornova yönüne geçiş yapabilecek. Dev projenin, yıllardır sürücüleri zorlayan Yeşildere, Halkapınar ve Ankara caddesi üzerindeki araç yoğunluğunu ciddi oranda düşürmesi hedefleniyor.