Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile DİSK İzmir şube başkanları dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bu ay ödenmesi gereken yaklaşık 300 milyon TL’lik ikramiyenin belediye tarafından dün ödeneceğini ancak bugün Cemil Tugay ile yapılan görüşmede İzenerji şirketinin ikramiyesini yatıramayacağını ifade edildiği öne sürülmüştü.

Öte yandan İZELMAN şirketinde geriye dönük taksit ve mesai alacağıda belirsizlik ile devam ediyordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 1 milyar TL’ye ulaşan borç yükü ve 300 milyon TL’lik ikramiye ödemesinin gecikmesiyle tırmanan krizde, sendika yönetimlerinin yaptığı olağanüstü toplantıdan ödeme kararı çıktı. Belediye yönetiminin nakit sıkıntısını gerekçe göstererek ödeme takvimini aksatması üzerine bir araya gelen DİSK 2 ve 11 No’lu şubeler, Mart ve Nisan aylarına ait 18 yevmiyelik ikramiyeler ile geriye dönük alacakların ilk ödemesinin bu gece yapılacağını duyurdu. Mart ayı mesai ücretlerinin ödenmesi konusu ise ilerleyen günlere bırakıldı. Toplamda ise bütün şirketlere 1 milyar ödeme yapılması bekleniyordu.

Yapılan toplantı sonrası DİSK İzmir 2 ve 11 No’lu Şubelerden yeni bir açıklama geldi.

Geriye dönük alacakların ilk ödemesi bu gece hesaplarda

“Değerli mücadele arkadaşlarımız, Mart–Nisan aylarına ait 18 yevmiyelik ikramiyemiz; Geriye dönük alacaklarımızın ilk ödemesi bu gece hesaplarımızda olacaktır. Mart ayı Mesai ücretimiz ile ilgili önümüzdeki günlerde bilgi vereceğiz. 2 ve 11 No’lu Şube Yönetim Kurulları”

İlerleyen günlerde görüşme var

İzelmanda ise eğitim ücretleri ve aralık ayı mesaisinin ödeneceği ifade edildi. Protokolde var olan geriye dönük ilk ödeme yapılmadığı, Bununla ilgili önümüzdeki günlerde görüşme yapılacağı öğrenildi.