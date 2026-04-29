İzmirli güne su kesintisiyle başladı. İZSU'dan gelen son bilgilendirmeye göre 29 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir'in 5 ilçesinde tam 23 mahalleyi etkileyecek kesinti ana boru arızalarından branşman sorunlarına kadar pek çok sebeple sular kesilecek ya da kesildi bile.

10 saatlik kesinti!

Günün ilk ve en uzun kesinti duyurusu Bergama’dan geldi. Gece yarısı 00.00'la birlikte başlayan ve Barbaros, Ertuğrul, Gazipaşa, İnkılap, İslamsaray, Kurtuluş, Maltepe ile Turabey mahallelerini etkileyen ana boru arızasının sabah saat 10.00’a kadar giderilmesi bekleniyor. Yaklaşık 10 saat sürecek bu kesinti, vatandaşa oldukça zor anlar yaşatıyor.

Konak 8 saat susuz!

Konak ilçesinde ise Altay, Dayiemir, Dolaplıkuyu, Sakarya, Süvari, Tuzcu, Ülkü ve Yeni mahallelerinde saat 02.00’de başlayan çalışma nedeniyle 09.30’a kadar su verilemeyeceği bildirildi.

Tire ve Seferihisar’da uzun süreli kesinti

Tire ilçesinde de benzer bir tablo hakim. Atatürk, Fatih ve TOKİ mahallelerini içine alan büyük ölçekli ana boru arızası nedeniyle sabah saat 02.45’te kesilen suların, öğlen 12.00 sularında normale dönmesi planlanıyor.

Seferihisar’da ise durum biraz farklı. Gediz Elektrik kaynaklı yaşanan elektrik kesintisi, su pompalarının çalışmasını engelliyor. Beyler, Düzce ve Ulamış mahallelerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat boyunca musluklardan su akmayacak.

Torbalı’da 5 saatlik kesinti

Son olarak Torbalı’nın Sağlık Mahallesi’nde sabah 08:26’da başlayan ana boru arıza onarımı saat 13.26’ya kadar devam edecek. Yetkililer, onarım sonrası şebekeye su verilse dahi basınç düşüklüğü yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.