Son Mühür- İzmirlinin özellikle geçen yıldan itirbaren gün gün takip ettiği baraj doluluk oranları güncellendi. İZSU İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilerde yılın son günü yani 30 Nisan 2026 tarihinde İzmir'in can damarı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 54,26 iken geçen yıl bu veri 15,51 idi.

Balçova Barajı'da oran yüksek!

Balçova Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 97,76 olarak ölçüldü. Bu oran yüzde 42.48 seviyelerindeydi. Balçova Barajı'nın güncel toplam su hacmi 7,588,000 metreküp iken kullanılabilir su hacmi 7,451,000 metreküp olarak ölçüldü.

Ürkmez Baraj'ı da yüzde yüze yaklaşan barajlar arasında yer aldı. Güncel aktif doluluk oranı yüzde 97,96 olan baraj geçen yıl bugün yüzde 42,48 seviyelerindeydi. Toplam su hacmi 7.856.000 metreküp olan barajın kullanılabilir su hacmi 7.481.000 olarak ölçüldü.

Yüzde 5'ten yüzde 41'e!

Gördes Barajı geçen yıl dip seviyelerdeydi. Yüzde 5,33 olan aktif doluluk oranı bu yıl Nisan ayının son gününde 41,56 seviylerinde ölçüldü.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı da önemli seviyelerde artış gösterdi. Yüzde 16,76 olan aktif doluluk oranı bu yıl yüzde 79,08 sularında olduğu tespit edildi.