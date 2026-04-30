İzmir'in tarihi kısaca anlatılırken Bornova Yeşilova'dan başlamak gerekiyor. Bu noktada başlayan yerleşim, sonraki yüzyıllarda Smyrna adıyla Anadolu'nun en stratejik liman kentlerinden birine dönüştü. İlk Smyrna'nın MÖ 3000'li yıllarda Bayraklı yakınlarında kurulduğu kabul ediliyor.

Smyrna döneminden Roma çağına geçiş

Bayraklı'daki eski Smyrna, MÖ 11. yüzyıldan itibaren Aiol göçleriyle şekillendi. Sonraki dönemde İyon kültürünün etkisine girdi ve Antik Çağ'ın en gelişmiş polislerinden biri haline geldi. Ünlü Yunan şairi Homeros'un MÖ 8. yüzyıl civarında bu topraklarda doğduğu kabul ediliyor. MÖ 600 dolaylarında Lidya Kralı Alyattes'in saldırısıyla yıkılan kent, uzun süre etkisiz kaldı. Büyük İskender'in MÖ 334'teki Anadolu seferinden sonra Pagos (Kadifekale) eteklerine taşınarak yeniden kuruldu.

Roma İmparatorluğu döneminde "Asia Eyaleti'nin İncisi" diye anılan kent, agorası, tiyatrosu ve stadyumuyla ön plana çıktı. Bu dönemden bugüne ulaşan en önemli kalıntı, Konak'taki Smyrna Antik Agorası.

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri

Bizans yönetimi altında önemli bir Hristiyan merkezi haline gelen kent, 1076'da Türk denizci Çaka Bey tarafından alındı. Çaka Bey, ilk Türk donanmasını burada inşa etti ve şehri 8 yıl yönetti. 1097'de Bizans yeniden kontrolü ele geçirdi. 14. yüzyılda Aydınoğulları'nın eline geçen kent, 1402 Ankara Savaşı'nın ardından Timur'un kısa süreli işgalini yaşadı. 1424'te II. Murad döneminde kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı.

Osmanlı döneminde Levantenler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Türklerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir ticaret kenti olarak parladı. "Gâvur İzmir" lakabını da bu çok kültürlü dokusundan aldı.

Kurtuluş ve cumhuriyet dönemi

15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun çıkarmasıyla işgal yıllarına girdi. 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun zaferiyle özgürlüğüne kavuştu. 13 Eylül 1922'deki büyük yangın, kentin tarihi dokusunun büyük bölümünü yok etti. Cumhuriyetin ilanından sonra modern bir liman ve sanayi şehrine dönüştü. Bugün 4,5 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin üçüncü büyük metropolü olarak yoluna devam ediyor.