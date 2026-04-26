Son Mühür- İzmir'in 5 ilçesinde yeni haftaya adım atarken toplu taşımada işler biraz değişiyor.

ESHOT’tan gelen peş peşe duyurularda yer alan yeni bilgilere göre yarından itibaren direksiyonun kırılacağı yeni rotalar, bazı ilçelerde çeşitli altyapı veya farklı nedenlerle değişti.

İzmir'De altyapı mesaisi ve durak revizyonları derken Pazartesi sabahı işe, okula, çarşıya çıkmadan yapılan değişikliklere bakmakta fayda var. Peki hangi otobüs nereye gidecek hangi durak geçici olarak tarihe karıştı? İşte İzmir'de yeni haftanın otobüs rehberi...

Bayraklı’da Salhane aktarma devre dışı

Özellikle Bayraklı tarafında yolculuk yapanları ilgilendiren kritik bir gelişme var. İZSU’nun Ozan Abay Caddesi’ndeki 1. etap altyapı çalışması nedeniyle 328, 338, 359 ve 539 numaralı hatların güzergahı geçici olarak değişti. İşin can sıkan kısmı bu hatlar artık Salhane Aktarma Merkezi ve Slovakya Konsolosluğu duraklarına uğramayacak. Bu durakları kullanan vatandaşların yönünü İslam Kerimov Caddesi’ne çevirmedsi gerekiyor çünkü otobüsler artık Şehit Musa Can durağını mesken tutacak.

Konak ve Şirinyer hattında alt durak ayarı

Şirinyer Aktarma ile Gümrük arasında mekik dokuyan 36 ve 838 numaralı hatlarda da yarından itibaren yeni bir düzen var. Artık bu araçlar Konak Bahribaba Alt Duraklarında son durak yapacak şekilde ayarlandı. Yani eski yerinizde otobüs beklerken boşuna vakit kaybetmeyin. Detaya inersek 36 numara 10022 ID no’lu 838 numara ise 16484 ID no’lu duraklarda seferini noktalayacak.

Karabağlar ve Tire-Torbalı rotasında değişim

Karabağlar tarafında ise 520 numaralı Salih Omurtak - Üçyol Metro hattı yarın sabahtan itibaren Salih Omurtak 2 Yeni Son Durak alanını kullanmaya başlıyor. 9693 ve 9693/3 sokakları takip eden yeni bir gidiş-dönüş rotası çizilmiş durumda.

Öte yandan Tire ve Torbalı arasındaki 798 numaralı hatta ise Çarşamba günü (29 Nisan) devreye girecek ilginç bir düzenleme var. Işıklar ve Ayaklıkırı gibi mahallelere hizmet verecek olan belirli servis saatleri (07:10, 16:20 gibi) güzergahı biraz dolambaçlı hale getiriyor. Yolunuz bu taraflara düşerse saatinize bakmadan yola çıkmamanız önerilir.

Bilindiği üzere yeni rota demek biraz kafa karışıklığı demek. ESHOT’un bu değişiklikleri ulaşımı rahatlatmak adına atılmış olsa da ilk günün farklılığıyla işe veya okula geç kalmamak için evden biraz erken çıkmak hayat kurtarabilir. O nedenle vatandaşların hem ESHOT'un duyurularını takip etmeleri hem de tedbirlerini almaları ulaşımı rahatlatacaktır.

