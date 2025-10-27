Son Mühür- Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yılı, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 30’uncu kuruluş yılı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 147’nci yılı ve GAP Gazeteciler Birliği’nin 17’nci Oskar Ödülleri birlikte kutlandı.

Gecede Türkiye ve Romanya iş dünyasının önde gelen temsilcileri, devlet yetkilileri ve medya mensupları bir araya geldi.

“Ortak güç birliği bölgesel refaha katkı sunacak”

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, törende yaptığı konuşmada, Türkiye-Romanya ilişkilerinin stratejik ortaklık temelinde her geçen gün güçlendiğini belirtti.

Bolat, “Romanya, Avrupa ve Balkanlar bölgesinde Türkiye’nin siyasi, ekonomik, askerî ve kültürel alanlarda en üst düzeyde ilişki yürüttüğü ülkelerden biridir. İki ülke olarak el ele birlikte güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Dış ticaret hacmimizi geçen yıl 12 milyar dolara çıkardık, bu yıl 13,5 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Liderlerimizin koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hedefini inşallah gelecek yıl sonunda başaracağız,” dedi.

Bakan Bolat, ayrıca “Türkiye ve Romanya’nın bu samimi iş birliği anlayışıyla yalnızca kendi ekonomilerine değil, bölgesel barışa ve refaha da önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Diplomasiden sanata, dostluk ve kardeşlik ruhu

Cumhuriyet Galası’na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, Romanya’nın eski cumhurbaşkanları, bir eski başbakanı ve çok sayıda devlet temsilcisi katıldı.

Gece, her iki ülkenin folklorik gösterileriyle renklenirken, sahneye çıkan usta sanatçı Coşkun Sabah, Türkçe ve Romence ezgilerle salona duygusal anlar yaşattı.

Yılın gazetecisi ödülü Hasan Çölmekçi’ye

Gecede, Manşet Türkiye Gazetesi’nin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hasan Çölmekçi, “Yılın Gazetecisi” ödülüne layık görüldü. Çölmekçi ödülünü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ve Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay’ın elinden aldı.

Ayrıca, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Balkan Federasyonu Genel Başkanı Ekrem Selimler, “Yılın Sivil Toplum Kuruluşu (STK)” ödülünü kazandı.

Dostluk köprüleri güçleniyor

Tarihi Parlamento Sarayı’nda düzenlenen bu anlamlı gece, Türkiye ile Romanya arasındaki köklü dostluğu bir kez daha pekiştirdi.

İş, siyaset, sanat ve medya dünyasının bir araya geldiği etkinlik, iki ülkenin kardeşlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden biri olarak tarihe geçti.