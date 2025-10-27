Son Mühür- MHP’nin hazırladığı yasa teklifine göre, yabancı dijital medya kuruluşlarının Türkiye’deki reklam gelirleri üzerinden alınan vergiler artırılacak. Bu adım, yerli dijital medya platformlarının rekabet gücünü desteklemek ve milli sermayenin yurt dışına çıkışını önlemek amacıyla atıldı.

Teklifin gerekçesinde, “ulusal ve yerel basının korunması, medya sektöründe adil rekabetin sağlanması ve Türk dijital platformlarının teşvik edilmesi” hedefi vurgulandı.

“Yabancı platformlar milli sermayeyi dışarı aktarıyor”

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, teklifin amacının milli ekonomiyi korumak olduğunu belirtti. Özdemir, yabancı dijital platformların Türkiye’deki reklam gelirleri aracılığıyla milli sermayenin yurt dışına aktarıldığını savundu.

Özdemir, “Yabancı platformlara uygulanan vergi oranlarının yeniden düzenlenmesi, yerli firmaların lehine bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yüzde 7,5’tan 12,5’e

Teklifte, yabancı dijital platformların reklam gelirlerinden alınan mevcut yüzde 7,5’lik vergi oranının yüzde 12,5’e çıkarılması öngörülüyor. Artışın yürürlüğe girmesiyle, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası dijital medya platformlarının mali yükümlülükleri artacak.

Düzenlemenin Netflix, Disney+, Prime Video gibi popüler dijital yayın platformlarının yanı sıra sosyal medya reklam gelirlerini de kapsayabileceği değerlendiriliyor.

Reklam piyasasında denge amaçlanıyor

Yeni vergi düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi geleneksel medya organlarında reklamların yeniden artması bekleniyor. Bu sayede, dijital mecralar karşısında güç kaybeden yerli basın kuruluşlarının ekonomik açıdan desteklenmesi hedefleniyor.

Teklifin yasalaşması durumunda, dijital medya platformlarının reklam politikalarında ve abonelik ücretlerinde yeni düzenlemelere gitmesi gündeme gelebilir.

TBMM’de görüşülmesi bekleniyor

MHP’nin sunduğu teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınması bekleniyor. Kabul edilmesi halinde, yeni vergi oranı Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin, dijital medya pazarındaki dengeleri yeniden şekillendirmesi ve Türkiye’deki dijital yayıncılık sektörünü doğrudan etkilemesi öngörülüyor.