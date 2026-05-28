Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yargı kararlarının ardından hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. "Mutlak butlan" kararının ardından yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) cumartesi günü kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.

Öncelik MYK’da olacak

Gelişmelerin ardından daha önce pazartesi günü yapılacağı ilan edilen Parti Meclisi (PM) toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti. Genel merkez yönetimi, bu süreçte önceliği Kılıçdaroğlu’nun "A takımı" olarak nitelendirilen yeni MYK üyelerinin belirlenmesine verdiği kaydedildi.

İzmir'de o isimler öne çıkıyor

Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun şimdilik dar kapsamlı bir MYK modeli üzerinde durduğu ileri sürüldü. Bu süreçte yanında olan Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Bülent Kuşoğlu gibi isimlerin yanı sıra siyasi hayatı boyunca yan yana yürüdükleri Faik Öztrak’ın da MYK’da olacağı ifade ediliyor. Kulislerde, CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı ve Doğu Masası Koordinatörlüğü gibi önemli görevler üstlenen ve İzmir’e yakın isimlerden Devrim Barış Çelik’in de listede yer alacağı; ayrıca Kılıçdaroğlu’na her daim destek vererek bu sürecin en çok öne çıkan isimleri arasında yer alan Mahir Polat’ın da listede önemli bir yere sahip olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca bayramlaşma da olacak

Çalışmalarına hız veren Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü genel merkez binasında partililerle bir araya gelerek bayramlaşma programına katılacak.