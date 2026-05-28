Son Mühür - ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM), gece saatlerinde yaşanan saldırıların ardından ilk açıklama geldi.

Açıklamada, İran’ın Kuveyt’e doğru bir balistik füze fırlattığı, söz konusu füzenin ise Kuveyt güçleri tarafından “başarıyla engellendiği” ifade edildi:

''İran rejiminin bu ağır ateşkes ihlali, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda ve çevresinde açık bir tehdit oluşturan beş adet tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlatmasından saatler sonra gerçekleşti. Tüm insansız hava araçları ABD güçleri tarafından başarıyla önlendi ve ayrıca Bandar Abbas'taki bir İran yer kontrol merkezinden altıncı bir insansız hava aracı fırlatılması da engellendi.''

CENTCOM, güçlerini ve bölgedeki çıkarlarını “haksız İran saldırganlığına” karşı korurken “dikkatli ve kontrollü” hareket etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Karşılıklı saldırılar

İran devlet televizyonu, sabaha karşı Bender Abbas’ın doğu kesiminden art arda 3 patlama sesi geldiğini duyurmuştu. ABD ordusu ise bölgedeki Amerikan güçleri ile ticari deniz ulaşımına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle İran’ın güneyindeki askeri bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD’nin Bender Abbas Havalimanı çevresine düzenlediği saldırının ardından, operasyonun gerçekleştirildiği ABD hava üssünün hedef alındığını bildirmişti.