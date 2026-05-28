Ziyaret planlarınıza yön verecek olan güncel Galata Kulesi giriş ücreti tarifeleri ve bayram boyunca uygulanacak çalışma saatleri resmi kaynaklar tarafından paylaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde kapılarını açan tarihi yapı, tatil süresi boyunca kesintisiz şekilde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ziyaret öncesinde bilet türleri ve kart geçiş kuralları hakkında bilgi sahibi olmak, gişede yaşanabilecek zaman kayıplarını en aza indirmeyi kolaylaştırıyor.

Güncel tarifelerle Galata Kulesi giriş ücreti ve bilet kuralları

Tarihi kuleyi gündüz gözüyle ziyaret edip İstanbul'un eşsiz manzarasını seyretmek isteyenlerin bütçe planlamasını önceden yapması önem taşıyor. MüzeKart sahibi olmayan yerli ve yabancı konuklar için kapıda standart bilet uygulaması yapılıyor ve güncel bilet bedeli 30 euro olarak tahsil ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise MüzeKart avantajından faydalanarak kuleye gündüz saatlerinde tamamen ücretsiz şekilde giriş hakkı kazanıyor.

Gündüz seansları için kapılar sabah saat 08.30 itibarıyla açılıyor ve akşam 18.30’a kadar kesintisiz şekilde ziyaretçi kabul ediliyor. Gişe işlemlerinin ise gündüz seansı kapanmadan hemen önce, saat 18.14’te tamamen son bulduğunu aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Bu saat aralıklarına dikkat eden MüzeKart sahibi vatandaşlar, bütçelerini sarsmadan bu tarihi atmosferi doyasıya yaşayabiliyor.

Gece müzeciliği kapsamında Galata Kulesi giriş ücreti detayları

İstanbul'u gece ışıkları altında Galata Kulesi'nden seyretmek isteyenler için gece müzeciliği uygulaması bayramda da hız kesmeden devam ediyor. Akşam saat 18.30 itibarıyla başlayan gece seansında, gündüz geçerli olan ücretsiz geçiş kuralları biraz değişiklik gösteriyor. Gece saatlerinde kuleye çıkmak isteyen MüzeKart sahibi vatandaşlardan bilet gişesinde ek olarak 200 TL tutarında bir ödeme talep ediliyor.

Gece seansı kapsamında kuledeki tarihi yolculuk ve seyir zevki saat 23.00’e kadar kesintisiz bir biçimde sürüyor. Akşam saatlerinde gezi planı yapanların gişe kapanış saati olan 22.00’den önce işlemlerini mutlaka tamamlamış olması gerekiyor. Böylece bayram tatilinin tadını tarihi kulede gece manzarası eşliğinde çıkarmak isteyen sporseverler ve tarih tutkunları unutulmaz anlar biriktiriyor.