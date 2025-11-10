İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası aracılığıyla “tefecilik” yapıldığı ve elde edilen gelirlerin “aklanmasına” yönelik işlemler tespit edildi. Soruşturma kapsamında banka yetkilisi Ali Ercan ile birlikte iki kişi daha gözaltına alınmıştı.

Yasa dışı faiz ve kredi uygulamaları

Soruşturma çerçevesinde, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında yetki aşımında bulunduğu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde uygulamalar yaparak, mali sıkıntı içindeki şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Şüphelilere tutuklama ve adli kontrol

Gözaltına alınan şüphelilerden Ali Ercan ve Yasef Mitrani, ifadeleri ve savunmaları alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, her iki şüphelinin tefecilik suçundan tutuklanmasına karar verdi. Mehmet Aydoğdu ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma titizlikle devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirerek, olayın detaylarının titizlikle incelendiğini açıkladı.