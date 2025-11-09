Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerin yürütülmesinden ve takviminden sorumlu kurum olarak öne çıkıyor. Her yerel seçim öncesinde, seçime katılacak siyasi partiler, adaylar ve belediye meclis üyeleriyle ilgili süreçler YSK tarafından yönetiliyor. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kura çekimiyle belirleniyor ve adaylar belirli takvimlerde YSK’ya bildiriliyor.

Yerel seçimler Türkiye’de 5 yılda bir düzenleniyor. Son yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Bu seçimlerde büyükşehir ve il belediye başkanları ile ilçe belediye başkanları seçildi, belediye meclisi üyeleri ve muhtarlar belirlendi. Seçim takvimine ilişkin resmi duyurular, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyuna ilan ediliyor. Seçim takvimine göre aday listeleri ve partiler açıklanıyor, propaganda süreci belirlenen tarihlerde sona eriyor.

Planlamaya göre, bir sonraki yerel seçim 25 Mart 2029 tarihinde gerçekleşecek. YSK henüz kesin açıklama yapmadı, ancak mevcut öngörüler Mart 2029’u işaret ediyor. Seçimin tarihsel döngüsü göz önünde bulundurulduğunda, 5 yıllık süreye sadık kalınıyor ve hem yerel yönetimlerin yenilenmesi, hem de halkın demokratik tercihleri için fırsat sunuluyor.

Seçim süreci Yüksek Seçim Kurulu’nun takvim duyurusuyla başlıyor. Katılacak siyasi partiler ilan ediliyor, adayların başvuruları ve listeleri YSK’ya teslim ediliyor. Sonrasında seçim propagandası dönemi tamamlanıyor ve halk oyunu kullanıyor. Sonuçlar il ve ilçelerde ayrı ayrı açıklanıyor, yeni dönemde görev alacak yerel yöneticiler belirleniyor.

Yerel seçim takvimi nasıl işliyor?

Yüksek Seçim Kurulu, seçim takviminin başlangıcını açıklıyor.

Siyasi partiler ve adaylar ilan ediliyor.

Oy pusulasındaki sıralama kura ile belirleniyor.

Aday listeleri YSK’ya teslim ediliyor.

Seçim propagandası belirlenen tarihte sona eriyor.

Halk oy verme işlemini tamamlıyor ve sonuçlar duyuruluyor.

Türkiye’de Yerel Seçimler Ne Zaman?

Yerel seçimler her 5 yılda bir düzenleniyor.

Son seçim, 31 Mart 2024 tarihinde yapıldı.

Bir sonraki yerel seçimin Mart 2029’da yapılması öngörülüyor.

Yerel seçimlerin işleyişi, aday belirleme ve propaganda dönemiyle birlikte demokratik katılım süreçlerine örnek oluşturuyor. Türkiye’de yerel yönetimlerin geleceği, bu seçimlerle yeniden şekilleniyor.