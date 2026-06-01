Son Mühür- CHP'de mutlak butlan sonrası iki parçalı bir görünüme kavuşan CHP'deki ayrım en son aynı gün, aynı saatte Ankara'da iki farklı bayramlaşma töreniyle kendini gözler önüne sermişti.

Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalıktan daha fazlasını önce Kızılay'a ardından da Anıtkabir'e taşıyan Özgür Özel'in, yeni parti kuracağına dair iddialar da masadan kalkmış değil.

Üçü bir arada zirve adayı...



Gündemar Araştırma, 24-27 Mayıs tarihleri arasında 60 ilde, 2 bin 275 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın birlikte yer aldığı yeni bir partiye seçmenin bakışını mercek altına aldı.

''Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında kaldığı; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ise CHP’den ayrılarak yeni parti kurduğu bir durumda milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusunun sorulduğu ve ''Kararsızlar/Fikrim Yok/Protesto Oy dağıtılmadan önce'' ortaya çıkan tablo şöyle...

Yeni Parti: %29,73

AK Parti: %24,00

Protesto Oy: %9,29

Kararsız/Fikrim Yok: %7,36

DEM Parti: %6,10

CHP: %4,68

MHP: %4,29

Zafer Partisi: %3,88

İYİ Parti: %3,68

Anahtar Parti: %2,59

YRP: %2,03

Diğer: %1,83

TİP: %0,54

Kılıçdaroğlu'na duygusal tepki var...

Yeni partinin Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'ye tarihi fark atmasını değerlendiren Gündemar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat,

''Mutlak butlan tartışmaları sonrasında yaptığımız ilk araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik duygusal tepki oldu.

Siyasette hemen her liderin belirli bir destek tabanı vardır. Eleştirilse bile kendi seçmeni tarafından güven, umut veya aidiyet duygularıyla desteklenir.



Kemal Kılıçdaroğlu örneğinde ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Siyasette meşruiyet yalnızca hukuki süreçlerle değil, toplumsal duygularla da şekillenir. Verilerimiz, Kılıçdaroğlu’nun bugün kamuoyunda güven ve umut üreten değil; kaygı ve endişe üreten bir figür olarak algılandığını gösteriyor'' ifadelerine yer verdi.