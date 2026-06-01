Son Mühür - 30 Mayıs’ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde partililere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahneye çıkışı sırasında çalınan Haklıyız Kazanacağız isimli parça yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Grup Yorum tarafından yapılan açıklamada, şarkılarının kullanımına tepki gösterilerek Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik sert ifadeler kullanıldı.

''İzin vermedik, vermeyeceğiz..."

Grup Yorum tarafından yapılan açıklamada, şarkılarının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmasına açık şekilde karşı çıkıldı. Grup, eserlerinin siyasi tartışmalara malzeme edilmesini kabul etmeyeceklerini belirterek, türkülerinin “düzen siyasetinin kirli çekişmelerine fon müziği yapılmasına” izin vermeyeceklerini ifade etti.

''Faşizme karşı tek kelime etmeyenlerin...''

Grup Yorum açıklamasının devamında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Grup, geçmişte İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen operasyonlar ile üyelerinin gerçekleştirdiği açlık grevleri sırasında Kılıçdaroğlu’nun sessiz kaldığını savunarak açıklamasında dikkat çeken ifadelere yer verdi:

"Son 10 yılda İdil Kültür Merkezimiz 30'dan fazla kez basılırken, emekçilerimiz yalnızca devrimci sanat yaptıkları için işkencelerle gözaltına alınıp tutuklanırken faşizme karşı tek kelime etmeyenlerin; Helin ve İbo konser yasaklarına karşı hücre hücre erirken, günbegün ölürken kılını kıpırdatmayanların şarkılarımızı kullanmasına izin vermeyeceğiz."

Grup Yorum üyelerinin cezaevlerinde yürüttüğü eylemlere de değinilen açıklama, dikkat çeken sert ifadelerle sona erdi:

"Grup Yorum emekçileri kuyu tiplerinde açlığıyla direnirken 'Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın' diyemeyenlerin, devrimci sanatçılığı savunanlara karşı, emperyalizmle ve faşizmle işbirliği yapanların, şarkılarımızı mitinglerinde, konuşmalarında, videolarında kullanmalarına, kirletmelerine asla müsaade etmeyeceğiz."