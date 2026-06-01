Giriş sınavına sayılı günler kala, başkent Ankara'dan gelen idari izin ve etkinlik kısıtlaması kararları adaylar arasında büyük bir merak uyandırdı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla temmuz ayında geniş çaplı önlemlerin devreye alınacağı Ankara’da, tedbir takviminin sınav gününe denk gelmesi soru işaretlerine yol açtı. Sınava girmeye hazırlanan binlerce kişi, "NATO zirvesi nedeniyle AGS ertelenecek mi?" ve "ÖSYM temmuz ayı sınav takvimini değiştirdi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

ANKARA'DA ALINAN ULUSLARARASI ZİRVE TEDBİRLERİ NELERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde çok sıkı güvenlik önlemleri hayata geçirildi. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki kamu kurumlarında çalışan personelin büyük kısmı, 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli sayıldı. Bu süreçte sadece zirve operasyonlarında görevli personel ile hayati önem taşıyan hizmetlerdeki kamu görevlileri mesailerine devam etti.

ZİRVE HAFTASINDA ANKARA'DA SINAV VE ETKİNLİKLER YASAKLANDI MI?

Alınan üst düzey önlemler sadece kamu çalışanlarının izinleriyle sınırlı kalmadı. Zirve haftası boyunca Ankara genelinde sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser ve benzeri tüm toplu organizasyonların düzenlenmesine kısıtlama getirildi. Alınan bu radikal karar, tam da bu tarihlerde gerçekleştirilmesi planlanan merkezi sınavların durumunu tartışmaya açtı.

ÖSYM 2026 AGS ERTELENDİ Mİ, GÜNCEL DURUM NE?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan erteleme iddialarına ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir hamle gelmedi. Şu ana kadar Akademi Giriş Sınavı'nın ertelendiğine dair resmi bir karar açıklanmadı. Bu nedenle sınav, herhangi bir resmi değişiklik kararı çıkana kadar ilan edilen mevcut takvime göre gerçekleştirilecek şekilde planlanmaya devam ediyor.

2026 AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından daha önce kamuoyuyla paylaşılan 2026 yılı sınav takvimine göre, Akademi Giriş Sınavı'nın 12 Temmuz 2026 Pazar günü yapılması planlanıyor. Sınav saatinde veya tarihinde güvenlik tedbirleri gerekçesiyle bir değişiklik yapılması durumunda, ÖSYM resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden adayları bilgilendirecek. Adayların bilgi kirliliğinden etkilenmemek adına sadece ÖSYM ve MEB açıklamalarını dikkate alması gerekiyor.