Son Mühür- CHP'de mutlak butlan kararı sonrası oluşan iki başlı görüntünün en çok merak edilen kısımlarından biri parti adına grup toplantılarını kimin yapacağı sorusuyla gündeme gelmişti.

CHP'deki liderlik yarışında Özgür Özel'in 96 vekilin oyuyla Grup Başkanı olarak seçilmesinin ardından, her salı günü merakla beklenen grup konuşmasını Özel'in yapacağı iddiaları, Kılıçdaroğlu kanadını harekete geçirmişti.

TBMM Başkanlığına genel başkan sıfatıyla bir dilekçe sunan Kılıçdaroğlu'nun bu haftaki CHP adına grup toplantısının yapılmayacağı bilgisini paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Özgür Özel saat verdi...



Genel Merkez'i terk etmesinin ardından TBMM'deki odasında çalışmalarını yürüten Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada Salı günü saat 13.30'da grup toplantısını yapacağını ve konuşmanın da kendisi tarafından yapılacağını duyurdu.



Özel'in konuşmasının ardından CHP TBMM Grubu adına yapılan duyuruda Salı günü saat 13.30 grup toplantısı yapılacağı bildirildi.

TBMM bülteninde yok...



Ancak, CHP'den yapılan açıklamaya rağmen TBMM'nin 2 Haziran Saçlı günkü programında CHP Grubu'nun toplantısının yer almadığı ortaya çıktı.



Özgür Özel'in kurmaylarıyla Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin iki yönlü baskısı altında kalan TBMM yönetiminin atacağı adım belirsizliğini koruyor.