Resmi Gazete'de Haliç Üniversitesi bünyesinde bulunan “İslam Mimarisi ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin adında değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme çerçevesinde merkezin adı “Haliç Üniversitesi Türk İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak kayıtlara geçti.

Ad ve kapsam değişikliği!

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik çerçevesinde mevcut yönetmelikte yer alan “İslam Mimarisi ve Sanatları” ifadeleri, “Türk İslam Medeniyeti” şeklinde güncellenmiş oldu.

Akademik ve kültürel çalışmalar artacak!

Yeni düzenleme çerçevesinde merkezin amaçları arasında Türk-İslam medeniyetine yönelik bilimsel araştırmalar yapılması, kültürel ve sanatsal çalışmaların desteklenmesi ile ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi yer alacak.