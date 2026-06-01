Son Mühür- CHP'de Özgür Özel kanadı olağanüstü kurultay için kolları sıvadı. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin, ''Tedbir kararı olduğu gerekçesiyle olağanüstü kurultayın toplanamayacağı'' iddiasına karşı, Özgür Özel Türkiye genelinde kurultay talebiyle imza sürecinin başladığını duyurdu.

550'nin üzerinde bir imzayla kurultayın toplanacağını vurgulayan Özgür Özel'e destek Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan geldi.

Partimizin geleceği için...



''Bugün Ankara 17. Noterliği’ne giderek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay Delegesi sıfatıyla olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için imzamı verdim'' açıklamasında bulunan Tanal,

''Bu imza herhangi bir kişi için değil, parti içi demokrasi için atılmış bir imzadır.

CHP’nin sahibi ne mahkemeler ne de bir avuç insandır. CHP’nin sahibi örgütüdür, üyeleridir, delegeleridir ve milyonlarca seçmenidir.



Bizim inancımız şudur:

Partinin geleceğine de, yönüne de CHP’liler karar verir.

Bugün Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet, demokrasi ve hukuktur. Bunun yolu da önce kendi içimizde demokratik iradeye sahip çıkmaktan geçer.

Bu nedenle bütün delegelerimizi, partimizin geleceğine sahip çıkmaya ve demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum'' çağrısında bulundu.

''Koltuklar geçicidir.

Makamlar geçicidir.

Ama demokrasiye sahip çıkmak, örgüt iradesine sahip çıkmak kalıcı bir sorumluluktur.'' hatırlatmasında bulunan Mahmut Tanal,

''Ben görevimi yaptım, imzamı attım.

Söz artık örgütün, delegelerin ve Cumhuriyet Halk Partililerindir'' mesajı verdi.