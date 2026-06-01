HyperOS 3.1 güncellemesi, Xiaomi, Redmi ve POCO markalarını kapsayan tam 40 farklı model için küresel çapta kullanıma açıldı. Mi Pilot test programı ve genel sürümlerle kademeli ilerleyen dağıtım, hem amiral gemilerine hem de orta segment cihazlara daha akıcı bir deneyim getiriyor.

HyperOS 3.1 hangi yenilikleri getiriyor?

Yeni sürümün en dikkat çeken tarafı, bildirim yönetimini ileri taşıyan Super Island alanı. Bu bölüm artık yalnızca sistem bildirimlerini değil, üçüncü taraf uygulamaların canlı güncellemelerini de eş zamanlı gösteriyor. Xiaomi ayrıca Apple ekosistemiyle arasındaki duvarları indiriyor; AirPods modelleri için yerel destek sayesinde uzamsal ses gibi özellikler doğrudan kullanılabiliyor. Hatta bağlanan cihazlar üzerinden telefona gelen aramaları bir iPhone'dan yanıtlamak bile mümkün hale geliyor.

HyperOS 3.1 performans tarafında ne değişiyor?

Görsel yeniliklerin yanında çekirdek tarafında da ciddi optimizasyonlar var. Galeri ve Hava Durumu gibi temel uygulamalar, daha pürüzsüz geçiş animasyonları için baştan yazıldı. Hızlı uygulama açılışları ve verimli bellek yönetimi sayesinde cihazlar daha stabil çalışıyor. Yeni eklenen Hareket Hastalığı Azaltma özelliği ise hızlı kaydırmalarda göz yorgunluğunu ve rahatsızlık hissini en aza indiriyor.

HyperOS 3.1 hangi modellere geliyor?

Güncelleme; Xiaomi 17, 15 ve 14 serileri, Mix Flip, çok sayıda Redmi Note modeli ve POCO F7, X8, X7 gibi cihazları kapsıyor. Küresel, Avrupa ve Rusya bölge kodlarıyla yayınlanan paketler, üst seviye modellerden uygun fiyatlı cihazlara kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Listede cihazınız olsa bile dağıtım kademeli ilerlediği için bildirim hemen düşmeyebilir. Bazı paketler doğrudan herkese, bazıları yalnızca Mi Pilot kullanıcılarına sunuluyor. Ayarlar bölümündeki yazılım güncelleme menüsünden durumu zaman zaman kontrol etmek faydalı olacaktır.