Gelinim Mutfakta yarışmasının 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın açılışını "etli yumurtalı krep kapama" yemeğiyle yaptı. Ancak mutfakta tabakların hazırlanmasının ardından gelinler arasında yaşanan gerilim, puanlama aşamasına gölge düşürdü. Ekran başındaki izleyiciler, yaşanan büyük tartışmaların ardından 1 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta ödülü neden iptal edildi? İşte yanıtı...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN ÖDÜLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Haftanın ilk gününde yemeklerin yapım aşaması tamamlandıktan sonra stüdyoda beklenmedik bir olay ortaya çıktı. Yapılan incelemelerin ardından yarışmacılardan Cemile'nin, rakibi Tuğba'nın tabağına doğrudan müdahale ettiği ve yemeği sabote ettiği netleşti. Bu büyük kural ihlali sonrasında program yönetimi, Cemile'ye eksi 6 ceza puanı verdi. Mutfakta yaşanan bu sabotaj krizi ve gelinler arasındaki sert tartışmalar nedeniyle sunucu, normal şartlarda o gün verilecek olan birincilik ödülünü ve yarım altını iptal ettiğini duyurdu.

1 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NETLEŞTİ Mİ?

Sabotaj olayının ardından puan tablosu üzerinde benzeri görülmemiş bir düzenlemeye gidildi. Cemile'nin aldığı eksi 6 puanlık cezanın ardından, yaşanan haksız rekabeti önlemek adına radikal bir adım atıldı. Programda yapılan resmi açıklamaya göre, 1 Haziran Pazartesi günü yarışmacıların aldığı tüm puanlar sıfırlandı. Böylece tüm gelinlerin yeni güne tamamen eşit şartlar altında başlamasına karar verildi. Günün büyük ödülü olan yarım altın ise hiçbir geline verilmedi ve bir sonraki güne devretti.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN EN SON KİM ELENDİ?

Yarışmanın yeni haftaya sancılı bir başlangıç yapmasının yanı sıra, geçtiğimiz haftanın vedası da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Cuma günü yapılan büyük finalde, hafta boyunca rakiplerinin gerisinde kalarak en düşük puanı toplayan gelin Merve olmuştu. Merve ve kayınvalidesi aldıkları düşük puanlar neticesinde yarışmaya veda ederken, yeni haftada mutfaktaki dengeler ilk günden tamamen değişti.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN İLK GÜNÜ ÖZET TABLOSU

Yarışmanın olaylı geçen yeni bölümünde yaşanan gelişmeleri, alınan cezaları ve puan durumunun son halini şu şekilde özetledik:

1 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta Gelişmeleri Günün Kararı ve Son Durumu Günün Yarışma Yemeği Etli yumurtalı krep kapama Ceza Alan Yarışmacı Cemile (Sabotaj nedeniyle eksi 6 puan aldı) Günün Ödülü (Yarım Altın) İptal edildi, sonraki güne devretti 1 Haziran Puan Durumu Yaşanan olay sonrası tüm puanlar sıfırlandı Geçtiğimiz Hafta Elenen İsim Merve