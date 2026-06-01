İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında, CHP’li Buca Belediyesine yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu yaklaşık 60 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, mevcut belediye başkanının da emniyete götürülmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi. Yaşanan sıcak gelişme sonrasında vatandaşlar "Buca Belediye Başkanı Görkem Duman neden gözaltına alındı?" ve "Görkem Duman hangi partiden, kaç yaşında?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilenlenler...

BUCA BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "rüşvet ve irtikap" iddiaları üzerine harekete geçti ve emniyet güçleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yanı sıra önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da gözaltına alındı.

Türk Ceza Kanunu’nun 250. maddesinde düzenlenen irtikap suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilerin 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabileceği belirtildi.

Buca Belediyesine geçtiğimiz yılın şubat ayında da benzer bir operasyon yapılmış ve gözaltına alınan 26 kişiden 7’si tutuklanmıştı.

GÖRKEM DUMAN KİMDİR, ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Görkem Duman 27 Nisan 1988 tarihinde İzmir’in Buca ilçesinde dünyaya geldi. Şu an 38 yaşında olan Duman, Üç kuşaktır Bucalı olan bir aileye mensup. İlk öğrenimini Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu’nda, lise eğitimini ise Betontaş Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Duman, Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerini bitirdi. Son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitim hayatının ardından kendi mimarlık ofisini açan Duman, şehir planlama ve kentleşme projelerinde serbest mimar olarak çalıştı.

GÖRKEM DUMAN HANGİ PARTİDEN VE SİYASİ KARİYERİ NASIL?

Görkem Duman, aktif siyasete 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında adım attı. Parti bünyesindeki çalışmalarıyla kısa sürede yükselen Duman, CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. İl yönetiminde bulunduğu dönemde Enerji Masası ve Balkan Masası çalışmalarında aktif roller üstlendi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Buca Belediye Başkan adayı olan Duman, seçimi kazanarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

BUCA BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN EVLİ Mİ?

Belediye başkanının özel hayatı da yaşanan son gelişmelerin ardından en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Görkem Duman'ın, Türk halk müziğinin tanınan sanatçılarından Sevcan Orhan ile nişanlı olduğu biliniyor. Aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin, 2026 Eylül ayında dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi.