İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan 38 yaşındaki Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, gündemin ilk sırasına yerleşti. Emniyetteki işlemleri devam eden CHP'li belediye başkanının mimarlık kariyeri ve siyasi geçmişinin yanı sıra, ünlü Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan ile olan ilişkisi de dikkatleri çekti. Vatandaşlar "Görkem Duman evlendi mi?" ve "Sevcan Orhan ile Görkem Duman ne zaman evleniyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

GÖRKEM DUMAN EVLİ Mİ, KİMİNLE EVLİ?

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman henüz evlenmedi ancak evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan açıklamalara göre genç siyasetçi, Türk halk müziğinin sevilen sesi Sevcan Orhan ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Çiftin nikah masasına oturacağı tarih de netleşti. Sanatçı tarafından paylaşılan hazırlık detaylarına göre ikili, 2026 yılının eylül ayında dünyaevine girmeyi planlıyor. Resmi kayıtlara göre ikilinin daha önce gizlice evlendiğine dair bir bilgi bulunmuyor; süreç şu an için nişanlılık evresinde ilerliyor.

GÖRKEM DUMAN'IN NİŞANLISI SEVCAN ORHAN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Görkem Duman'ın evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Sevcan Orhan, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Aslen Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka (Şebge) köyünden olan sanatçı, Türk halk müziğinin en güçlü kadın yorumcuları arasında gösteriliyor. Müziğe çok küçük yaşlarda, babasından aldığı kara düzen bağlama dersleriyle başlayan Orhan, lise yıllarında Milliyet Gazetesi Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması'nda üçüncülük elde ederek adını duyurdu. Akademik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nde tamamlayan başarılı sanatçı, buradan da üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

SEVCAN ORHAN'IN MÜZİK VE TELEVİZYON KARİYERİ

Profesyonel müzik piyasasına 2000 yılında çıkardığı "Nenni Bebek" isimli ilk solo albümüyle adım atan Sevcan Orhan, aynı dönemde müzik okullarında bağlama ve solfej dersleri verdi. 2003 yılında "Bir Türküydü Yaşamak" albümünü yayımlayan sanatçı, geleneksel eserleri modern tarzda yorumlayarak geniş kitlelere ulaştı. 2006 yılında ise TRT ekranlarında televizyon programcılığına başladı. TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallarında ortak yayınlanan "Tatlı Dile Güler Yüze" adlı müzik-eğlence programını dört yıl boyunca başarıyla sundu ve programın solistliğini üstlendi.

BUCA BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Özel hayatıyla merak uyandıran Görkem Duman, 27 Nisan 1988'de Buca'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan ve uzun süre serbest mimarlık yapan Duman, 2018'de CHP bünyesinde siyasete girdi. CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Duman, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Buca Belediye Başkanı seçildi. Genç başkan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında, aralarında eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu yaklaşık 60 kişiyle birlikte sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.