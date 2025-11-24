Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na yapılan ziyaretin detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgesel perspektife yönelik sürecin olumlu şekilde ilerletildiği ve görüşmelerden pozitif sonuçlar alındığı ifade edildi.

Komisyon, Süreç İçin 18 Toplantı Gerçekleştirdi

TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı ilk toplantısından bu yana 18 kez toplanarak, ilgili kesimlerle dinleme faaliyetleri gerçekleştirdi. Komisyon, 21 Kasım 2025 tarihindeki 18. toplantısında ise İmralı’da Abdullah Öcalan’ın dinlenmesine yönelik karar aldı. Bu karar doğrultusunda, komisyon üyeleri 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı’ya gitmek üzere yola çıktılar.

İmralı Ziyaretinde Abdullah Öcalan ile Görüşmeler Gerçekleştirildi

İmralı’daki görüşme kapsamında Abdullah Öcalan ile yapılan detaylı mülakatlar, 27 Şubat’ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın ardından örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamalarını kapsıyordu. Ayrıca, 10 Mart’ta Suriye’de gerçekleştirilen mutabakatın hayata geçirilmesine dair sorular da gündeme geldi ve Öcalan’dan bu konuda detaylı beyanlar alındı.

Toplumsal Bütünleşme ve Kardeşlik Vurgusu Yapıldı

Görüşme sonucunda, toplumsal bütünleşme ve kardeşliğin pekiştirilmesi, bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi gibi önemli konularda olumlu sonuçlar alındığı bildirildi. Komisyon, sürecin daha da ileriye taşınabilmesi için kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceğini duyurdu.

Komisyon Hedeflerine Kararlı Adımlarla Devam Edecek

Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı ve azmi vurgulandı. Türkiye’nin huzur ve istikrarı için yapılan bu çalışmaların kamuoyuna saygıyla duyurulduğu belirtildi.