Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Uysal, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili açıklamalarda bulunarak, sürecin geldiği noktayı değerlendirdi. Uysal, güvenlik tehditleri gerekçe gösterilerek başlatılan bu sürecin, PKK’nın diğer kollarının silah bırakmama konusunda pek çok kez açıklamalar yapmasıyla sonlanacağını belirtti. “Bugün geldiğimiz noktada, PKK'nın hiçbir şekilde silah bırakmayacağına dair açıklamalarını pek çok vesileyle duyduk” diyen Uysal, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu stratejiyle ileriye gidebilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

“İktidarın yolu, Türk milletinin yolu değildir”

Uysal, AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı’nın etnik bölücü siyaseti ödüllendirerek yol almaya çalıştığını ifade etti. “AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı'nın etnik bölücü siyaseti ödüllendirerek gideceği bir yer yoktur. Türk milletinin de gidebileceği bir yer yoktur” diyen DP Genel Başkanı, amaçlarının PKK’nın vesayetini halkın üzerinden kaldırmak olması gerektiğini belirtti. Ancak, mevcut süreçle PKK’nın vesayetinin kurumsallaştığına ve terörist başı Abdullah Öcalan’ın huzuruna çıkmanın huzuru getirmeyeceğine inandığını söyledi.

“İmralı, milletin vicdanının katli olacak”

Gültekin Uysal, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na üye verme nedenlerini de aktardı. Terör örgütlerinin dolaylı muhatap haline getirilmesine karşı olduklarını belirten Uysal, komisyondan çekildiklerini açıkladı. “Gelinen bu noktada, AKP-MHP ortaklığının teklifiyle komisyonda alınan karar; tarihi, vicdani daha da ötesinde milli bir anlayışla komisyonda duramayacağımızı bizlere göstermiştir” dedi. Uysal, terörist başı Abdullah Öcalan’a gitmenin, milletin verdiği temsil vazifesinin bir ihlali olduğunu ve bunun yanlış olduğunu belirtti. Ayrıca, 64 yıl önce İmralı'da şehit Başbakan Adnan Menderes’in katledildiğini hatırlatarak, “İmralı bu kez de milletin vicdanının katline sahne olacaktır” dedi.

“Milli irade ve vicdan, bu sürece destek vermemelidir”

Uysal, DP olarak terörle mücadele sürecinde milli iradeyi savunduklarını ve milletin vicdanını korumak adına terörist başı ile dolaylı görüşmelere karşı çıktıklarını yineledi. “Bu sürecin Türkiye’nin huzuruna ve güvenliğine katkı sağlamayacağına inanıyoruz. Teröristbaşı ile yapılan görüşmelerin milli iradeyi ve vicdanı zedelediği görüşündeyiz” dedi.