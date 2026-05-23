Son Mühür- CHP’nin mutlak butlan kararı sonrası günleri oldukça karışık geçiyor. Bugün gerçekleşen ‘grup başkanlığı seçimi’ toplantısında Özgür Özel CHP Grup Başkanı şekildi. 99 milletvekilinin katıldığı bu toplantıda 10 kişinin mazeret bildirdiği öğrenildi. 99 oyla başkan seçilen toplantı için “grup içi güven tazeleme” ve karşı hamle olarak değerlendirmelerde bulunuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Şamil Tayyar kararın Özel yönetiminin mutlak butlanı tanıdığı ve yeni duruma göre pozisyon aldığını gösterdiğini ifade etti. Şamil Tayyar sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

“Bakalım, Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesi nasıl olacak?”

“Karşı hamle geldi. Genel merkezde toplanan milletvekilleri, Özgür Özel’i Grup Başkanı seçti. Bu karar, Özel yönetiminin mutlak butlanı tanıdığı ve yeni duruma göre pozisyon aldığını gösteriyor. Ancak bu karar da ihtilaflı. Çünkü. Grup başkanlığı seçim sonucunu Genel Başkan sıfatıyla Kılıçdaroğlu’nun TBMM Başkanlığı’na bildirmesi gerekiyor. Özel’in ’ben seçildim’ demesi yetmeyecek gibi. TBMM Başkanlığı, CHP Genel Merkezi’nden meclis grup yönetim listesini isteyecektir. Cumhuriyet’in haberi asparagas çıktı! İzmir'de Özgür Özel'i desteklemeyen CHP'li belediye başkanı var mı? İçeriği Görüntüle Bakalım, Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesi nasıl olacak?”