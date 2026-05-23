Son Mühür- CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yapılan kapalı grup toplantısında grup başkanlığı seçimi gerçekleştirilmiş, Özgür Özel, yapılan oylamada CHP Grup Başkanı seçilmişti.

Grup Başkanı seçilen Özgür Özel CHP Merkezi’nde açıklamlar yapan Özel hukuken tanımadıkları mutlak butlan kararından sonra Grup Başkanlığı boşalırsa ilk kapalı grup toplantısında seçim yapılmalı düşüncesiyle şu ifadeleri kullandı:

"3 yıl önce grup başkanı seçilmiştim. 5 ay sonra da yapılan kongrede Genel Başkan seçildim. Grup iç yönetmeliğimize göre Genel Başkan, otomatik olarak Grup Başkanı'dır. Malum tartışmalı, hukuken tanımadığımız, hiçbir hukukçunun savunmadığı butlan kararı çıktı. Bu karar çeşitli birimlere yollandı. Bu kararın Meclis'e de yollanması ve kıymetlendirilmesi ihtimali, Grup Başkanlığı'nda boşalma olacağı noktasına işaret edebilirdi. Grup Başkanlığı boşalırsa ilk kapalı grup toplantısında seçim yapılmalı. Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden seçim oldu. 110 arkadaşımızın desteğiyle yeniden seçildim. Bir boşluk yaratılma ihtimaline karşı yaptık. Butlan kararının ardında 90 milletvekili var vs... 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu görüldü. CHP'de bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışma yok. Hep beraber bu kararı aldık.“

Salı günü grup kürsüsünde kim olacak?

Salı günü grup kürsüsünde kimin olacağı merak edilirken o konuya da değinen Özel: “Ben partinin seçilmiş Genel Başkanıyım. Hem de bir kez daha seçilmiş Grup Başkanı'yım. Grup Başkanı, CHP'yi her istediğinde grup toplantısına çağrılabilir. Salı günü yaptığımız grup toplantıları da açık ya da kapalı toplantılardır. Bu toplantıya grup başkanı başkanlık eder. Sahadaki, sokaktaki, üyelerdeki duygu durumuna bakıldığında partide Genel Başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor.

Kılıçdaroğlu'nun AK Parti yargısının göreve geri getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü teklif etmemi bekleyeceğini düşünmüyorum.

Yapılacak grup toplantısında ben Grup Başkanı olarak, yapıldıktan sonra da Genel Başkan ve Grup Başkanı olarak elbette ben yapacağım.

Uzlaşma oldu, biri Genel Başkan, biri Grup Başkanı olacak deniyor; böyle bir uzlaşı yok. Biz butlan kararını tanımıyoruz, o yüzden uzlaşacak hali yok. Şöyle bir uzlaşı elzem: O da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi... Bir an önce kurultay kararının alınması gerekiyor. Partiyi 40 gün içinde kurultaya götürürüz, sonra bu kâbus biter, iktidar yürüyüşü başlar. “ dedi.

Kılıçdaroğlu ile görüşme meselesine de değinen Özgür Özel sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kendisi 'en uygun' zamanda kurultay yapalım dedi, ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğunu ifade ettim. Bu çerçevede arkadaşlarımız görüşürler ve en doğru karar verilir. Burada hiç şüphe yok ki en uygun zaman, en kısa zamandır. Hiç istemediğimiz bu dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız.

Daha önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm, yine görüşürüm ama 40 gün sonra kurultay kararına yönelik gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki Genel Başkan ile oturur sohbet de ederiz ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra...

40 gün içinde o bir karar verir ve adım atarsa bu partimiz, ülkemiz ve kendisi için en doğru karar olacak. Ben üzülüyorum bazı sloganlara, tepkilere. Geçmişte seçilerek Genel Başkanlık. yapan birisi... O yüzden 40 gün sonraya kurultayla ilgili adımı Kemal Bey'in atması ya da müşterek olarak atmamız partinin de Kemal Bey'in de menfaatine. Yoksa bize siyasi partiler kanununun verdiği imkanları kullanarak kurultay için adım atacağız.”

