Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik çıkan mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez mikrofonlara konuştu. Kameralar karşısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun ilk sözlerinde Özgür Özel yer aldı. Kılıçdaroğlu CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'e yönelik "Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu evinin önünde bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"O kadar yoğun telefon trafiği oldu ki ses tellerimde sorun çıktı şimdi huzurunuzdayım. Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti ama olmadı. Belki bugün gerçekleşir.

CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren partidir. CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor.

Partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınmak lazım. Çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bu partiyi kendi içinden ayrıştıran dilden kaçınmak lazım. Kökümüze ve ahlakımıza sahip çıkmamız lazım."

"Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti Cumhuriyet’i kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.

Parti tabanını ifade ettim, bizim parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış kimse ile ilgili negatif bir dil, aşağılayıcı dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine, eleştirilere saygılıyız. Beni eleştirenler vardı, hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Dolayısıyla parti tabanında bi düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il, ilçe başkanlarına, seçmenlerine özellikle rica ediyorum; bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız."