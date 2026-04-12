Son Mühür/ Beste Temel- Küresel doğal taş endüstrisinin en prestijli buluşmalarından biri olan Marble İzmir, bu yıl kapılarını tasarım ve ticaretin merkez üssü olma hedefiyle açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 14-17 Nisan 2026 tarihlerinde organize edilecek fuar, "D-ESIGN Arena" konseptiyle kurgulanan D Holü’nde çok özel bir programa ev sahipliği yapacak. Sektörün nabzını tutacak olan "Marble Talks" söyleşi serisi; dünyaca ünlü mimarları, vizyoner tasarımcıları, akademisyenleri ve sektörün öncülerini aynı platformda buluşturarak mermerin dünü, bugünü ve geleceğini masaya yatıracak. Üç gün boyunca kesintisiz sürecek olan bu fikir maratonunda, dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe kadar pek çok kritik başlık derinlemesine incelenecek.

Açılış gününde tasarımın izleri ve ödül heyecanı

Etkinlik takvimi, fuarın ilk günü olan 14 Nisan saat 15.00’te Doç. Dr. Selçuk Demirci’nin yönetiminde gerçekleşecek olan "Zamanın İzi" başlıklı oturumla start alacak. İç mimar Yeşim Kozanlı’nın doğal taşın mekan kurgusundaki estetik ve zamansız yolculuğunu anlatacağı bu oturumun ardından, salonda ödül heyecanı yaşanacak. Aynı gün saat 17.00’de, yaratıcılığın taşa işlendiği Marble İzmir Heykel Çalıştayı Teşekkür Töreni ile 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın merakla beklenen Ödül Töreni gerçekleştirilerek, sektöre değer katan isimler onurlandırılacak.

Küresel dinamikler ve uluslararası bakış açısı

Fuarın ikinci günü olan 15 Nisan, mimari ve ticari perspektifleri harmanlayan yoğun bir programla devam edecek. Saat 12.00’de Uğur Onur moderatörlüğünde Melis Varkal’ın "Mimari Projelerde Doğal Taş Hikayeleri" sunumuyla başlayacak olan gün, saat 13.00’te uluslararası bir ticaret zirvesine dönüşecek. TÜMMER Başkanı Hanifi Şimşek ile İtalya’nın sektördeki güçlü sesi Flavio Marabelli, yerel güçlerin küresel pazardaki değişen rollerini ve yeni ticaret dinamiklerini tartışacak. Hemen ardından saat 14.00’te gerçekleştirilecek "Değişen Zamanlar" oturumu ise Dr. Öğr. Üyesi Can Özcan yönetiminde; Yunanistan, Rusya, İtalya ve Polonya’dan gelen dünyaca ünlü profesörleri ağırlayarak etkinliğe küresel bir vizyon katacak.

Tasarımın sınırları ve Türk taşının tanıtım gücü

Öğleden sonraki oturumlarda doğal taşın bir yapı malzemesinden çok daha fazlası olduğu gerçeği üzerine odaklanılacak. Saat 15.15’te Dr. Dürrin Süer’in moderatörlüğünde bir araya gelecek olan Burçin Demirsoy, Derya Akdurak ve Tolga Kezer, tasarım süreçlerinde mermerin sunduğu imkanları ve zorlayıcı sınırları tartışacak. Günü kapatan en önemli panellerden biri olan saat 16.15’teki "Best Use of Stone By Turkish Stones" oturumunda ise Funda Bekişoğlu rehberliğinde; ihracatçı birliklerinin temsilcileri, mimarlar ve peyzaj uzmanları, Türk doğal taşlarının dünyadaki en başarılı uygulama örneklerini katılımcılarla paylaşacak.

Sürdürülebilirlik ve dijital medyanın kodları

Marble Talks’un final günü olan 16 Nisan’da gündem, çevre dostu yaklaşımlar ve yeni nesil pazarlama yöntemleri olacak. Saat 13.00’te Reyhan Sezgin moderatörlüğünde Hasan Burak Akyıldız’ın "Mermer ile Düşünmek" üzerine yapacağı sunumun ardından, saat 14.00’te sürdürülebilirlik konusu masaya yatırılacak. Mimar Öznur Turan Eke ve tasarımcı Adnan Serbest, doğal taşın ekolojik döngüdeki yerini ele alacaklar. Programın merakla beklenen kapanış oturumunda ise mimar Sedat Bayrak, saat 15.15’te "İyi Tasarım Yeter mi?" sorusuna yanıt arayarak, yeni medyanın gücünü ve dijital platformlarda görünür olmanın stratejik kodlarını katılımcılara aktaracak.

