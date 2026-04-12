Son Mühür- Görkem Duman liderliğindeki Buca Belediyesi'nin son bir yıllık çalışmalarını mercek altına alan denetim komisyonu raporu, Buca Belediyesi AK Parti grubunu harekete geçirdi.

Buca Meclisi'nde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, denetim komisyonu raporuna göndermede bulunarak,

''Şimdi bluetooth hoparlör dağıtılmış, bin 200 adet. Denetim komisyonu raporu diyor ki, hiçbir imza yok. Varsa önümüzdeki meclis getirin, biz de görelim.

Şimdi sen bu bin 200 hoparlörü dağıttın ama, kime verdin kardeşim? İmzası nerede?

Şeffaflık dediğimizde kast ettiğimiz bu.

Belki de hiç dağıtmadınız. Niye fotoğraflamıyorsun? Neden dosyasına yerleştirmiyorsun?'' diye sordu.



İstanbul ve Ankara'dan gelen...



Denetim komisyonu raporunda yer alan Urla'ya ve Gölet'e kaldırılan servislere de dikkat çeken Balyemez, İstanbul'dan gelen Ankara'dan gelen başkan yardımcıları diyerek isim vermeden Burçin Sarı ve Zeynep Çetinkaya'ya göndermede bulundu.



''Şimdi buradan Urla'ya 40 kişilik servis kaldırılmış. 25 bin TL'ye. Gölet'e 30 kişilik servis kaldırılmış ona da 25 bin TL civarında bir para ödenmiş.

Biz bunu turizm işi yapan arkadaşlara sorduğumuzda verdikleri rakam her şey Urla için dahil 10 bin TL, Gölet için 8 bin TL.. Peki biz 15 bin TL fazladan parayı neden ödemişiz?'' diye soran Veli Balyemez,

''1 TL dahi olsa soracağız. Yetimin, fakirin, fukaranın hakkını soracağız. İşi yapan firmalara baktığımızda İstanbul ve Ankara'dan gelen başkan yardımcılarını görüyoruz.

Açık ihale yerine doğrudan temin...

Bu iki başkan yardımcısı geldikten sonra doğrudan teminlerin yönü değişmiş. İstanbul'dan gelen firmalara verilmeye başlanmış.

Bunları incelerseniz siz de çok iyi görürsünüz.

Ne yazık ki açık ihale yapılması gereken yerde işlerin bütünlüğü parçalanmış, doğrudan teminle bir iş bütünü parçalanamaz diye yasa olmasına rağmen bu işler bu şekilde yapılmış. Burada kamu zararı oluşmuştur'' hatırlatmasında bulundu.