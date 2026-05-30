Çeşme Belediyesi'nin personellerinden biri olan Efe Sağlamer’in, boşanma aşamasında olduğu eşi Buğçe Sağlamer hakkında gündeme taşıdığı iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Rüşvet, usulsüz yapı işlemleri ve imar uygulamalarına yönelik çeşitli iddiaların ardından süreç şekillenirken, bu kez sosyal medyada paylaşılan bir video da yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

İddialara göre, Çeşme Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan Buğçe Sağlamer ile eşi Efe Sağlamer arasında yaşanan tartışmaya ait görüntüler sosyal medya üzerinde gündem oldu. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan video, kamuoyunda yeni tartışmaları da alevlendirdi.

Resmi başvurular yapılmıştı!

Efe Sağlamer’in çeşitli resmi kurumlara dilekçeler vererek başvuruda bulunduğu ve eşine yönelik bazı iddiaları yetkililere taşıdığı öğrenildi. Başvuruların kapsamının, belediyedeki imar süreçleriyle ilgili usulsüzlük ve himaye iddialarının olduğu öğrenildi.

Dikkat çeken görüntüler!

Efe Sağlamer tarafından paylaşıldığı ifade edilen video kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında yayılırken, görüntülerle ilgili çok sayıda yorum da beraberinde geldi.