İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden üyelerinden olan ve aynı zamanda İGC Önceki Dönem Başkanı, CHP 26., 27. Dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel’in eşi Ziynet Sertel, vefatının 5. yılında sevenleri tarafından unutulmayacak. Aramızdan ayrılışının 5. yılında Ziynet Sertel ilk olarak 31 Mayıs 2026 Pazar günü saat 11.00’da Eski Bornova Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.

‘Ziynet Sertel Parkı’nda mevlüt okutulacak!

Anma töreninin gerçekleştirilmesinin ardından ise saat 12.00’da Bornova Çınar Mahallesi’ndeki ‘Ziynet Sertel Parkı’nda Ziynet Sertel'in ailesi ve dostları tarafından mevlüt okutulacak.

Ziynet Sertel kimdir?

Atila Sertel’in eşi olan Ziynet Sertel, 2021 yılında yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle hayata gözlerini yummuştur. İzmir’de ve basın alanında ürettiği işlerle adından söz ettiren Ziynet Sertel, gazetecilik mesleğine bağlılığı ve yaptıklarıyla özellikle İzmir basınında büyük bir iz bırakmıştır.