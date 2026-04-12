Son Mühür- Tarım arazilerini beton işgalinden kurtarmayı hedefleyen son düzenleme AK Parti grubu içinde çatlağa neden olmuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in, ''Bu bize oy kaybettirir'' diyerek başvurduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni bir düzenleme için talimat verdiği dile getirilmişti.

Sayısı yaklaşık 7 milyonu bulduğu tahmin edilen hobi bahçesi kullanıcısının yıkım endişesi taşıdığı süreçte AK Parti kanadından gelen haberler, işgal altındki tarım arazileri ne olacak sorusunu da beraberinde getirdi.

Sıcak tartışmaya dahil olan doğa aktivisti, Uluslararası Eurosolar Güneş Ödülü sahibi gazeteci Güven İslamoğlu, olması gereken hobi bahçesiyle, amacı dışına taşan hobi bahçesi örneklendiren iki fotoğraf paylaştı.

Amacına uygun olmayan yerler...



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'yı etiketleyen İslamoğlu,

''Yaklaşık 7 milyon insanı ilgilendiriyor.

Birinci fotoğraf hobi bahçesi...

Tanıma ve amaca uygun sosyal alan...

Emekli,gazi,engelli öncelikli.

Yıllık kirası 2500tl.

Belediye su ve tohum hizmeti veriyor...

Bu parayı bile zor veren var...



İkinci fotoğraf ile arasında ki farka bakın...

Biri parası olmayan insanın toprak ile buluşması için belediyeler tarafından oluşturulan bahçe...

Diğeri hobi adı altında tarım arazisini işgali. Villa , garaj , yol, güvenlik kameraları vs .

11 bin adet var.

Yıkılması şart'' mesajı verdi.