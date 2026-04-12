Son Mühür/ Beste Temel- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemi kapsamında başlattığı siyasi parti ziyaretlerine SOL Parti ile devam etti. SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ile bir araya gelen Özel, görüşme sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının ardından basının sorularını yanıtlayan Özel, Türkiye siyasetinin geleceğine dair dikkat çekici bir "ortak sorumluluk" mesajı verdi.

Siyasette rekabet mi, ortak sorumluluk mu?

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi belirsizliklere dikkat çekerek kritik bir soru yöneltti. Yüzer’in, bu temas trafiğinin "siyasetin rekabetten ziyade ortak sorumluluk üzerinde yeniden şekilleneceği bir dönemin habercisi olup olmadığı" yönündeki sorusuna Özel, "Olabilir, tam olarak bunu söylüyoruz," diyerek yanıt verdi.

"Demokrasi ile otokrasi arasında bir seçim"

Özgür Özel, önümüzdeki seçimlerin sıradan bir sandık yarışı olmayacağını belirterek, sürecin "otokrasi ile demokrasi arasında bir tercih" noktasına evrildiğini savundu. Türkiye’yi yönetme vizyonları farklı olsa da gücünü sandıktan alan tüm partilerin ortak bir paydada buluşması gerektiğini vurgulayan Özel, mevcut yönetimin sandığı anlamsızlaştırmaya çalıştığını iddia etti.

"Rakibini hapse atan anlayışa karşı omuz omuza"

Demokrasinin askıya alınmaya çalışıldığı bir dönemden geçildiğini ifade eden CHP Lideri, iktidarın muhalif unsurlar üzerindeki baskılarını şu sözlerle eleştirdi:

"Sandığı anlamsızlaştırmak; rakibini hapse atarak, siyasi partilerin kurumsal yapılarına saldırarak, haber yazan gazeteciyi tutuklayarak ya da eleştiri yapan öğrenciyi haksız yere cezaevinde tutarak olur. Bu anlayışa karşı hep birlikte önce demokrasiyi savunacağız."

Futbol analojisi: "Topu kesmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz"

Siyasi rekabeti bir futbol müsabakasına benzeten Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyaset tarzına yönelik sert bir benzetmede bulundu. Maçın kurallarının kişiye göre değişemeyeceğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer rekabet futbol sahasında oynanan bir oyunsa; Tayyip Erdoğan’ın golü kendi attığında maçı kazandığı, kaybedeceği zaman ise elinde bıçakla topu kesip maçı bitirmeye çalıştığı bir yerde, biz önce sahamızı ve topumuzu koruyacağız. Demokrasi zeminini sağlama aldıktan sonra kendi içimizde rekabetimizi yine yaparız."