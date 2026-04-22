Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka’nın tarihi yerleri ve anısı olan yapılarını daha yakından tanımak isteyenler için Karşıyaka Belediyesi, "Açık Hava Kent Müzesi" projesiyle şehrin tarihini bugüne aktaran ücretsiz kent turlarına başladı.

Karşıyaka İzmir Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) katkısıyla hayata geçen bu uygulama, en çok bölgenin bilinen noktalarını uzmanlardan dinlemek isteyenlerden şimdiden yoğun ilgi görüyor

Gezi 30 ayrı noktayı kapsıyor

Turların ilk yeri olan "Karşıyaka Kültür Rotası", Karşıyaka Vapur İskelesi önünden başladı. Programa katılanlar, uzman rehberler dahilinde yaklaşık üç saat süren bir keşif yolculuğuna çıktı. Rota süresinde yalnızca binalar değil köşklerin hikayeleri, anıtlar ve dini yapılar da tek tek anlatıldı.

Toplamda 30 ayrı noktayı dahil eden yürüyüşte, merak edenler için duraklardaki QR kodlar üstünden dijital bilgi alma şansı da sunuluyor.

Karşıyaka'nın her köşesi gezilecek

Oluşturulan rotada Karşıyaka Çarşısı’nın hareketli tarihinden Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na, Latife Hanım Köşkü’nden Saint Helen Kilisesi’ne kadar birçok durak var.

Aynı zamanda Attila İlhan’ın yaşadığı ev, sahil alanındaki tarihi köşkler ve Bostanlı Gün Batımı Terası gibi Karşıyaka'nın anlamı olan modern noktalar da bu güzergahın içinde bulunuyor.

Turlara nereden katılım sağlayabilirsiniz?

Ücretsiz olarak yapılan bu geziler ilk etapta her hafta Salı ve Perşembe günleri yapılıyor. Sabah saat 09.30’da başlayan turlara dahil olmak için belediyenin internet sitesi üzerinden kayıt olmak yeterli.

Kayıt adresi: "keoskarsiyakabeltrturizm"

İlerleyen dönem: Şu an sadece bir rota olsa da projenin devamında 8 ayrı tematik yürüyüş yolu daha ziyarete açılacak.

Başkan Yıldız Ünsal: “Kentimizi birlikte keşfetmeye çağırıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projeyle hedeflerini Karşıyaka'nın zenginliklerini göstermek olduğunu dile getirerek,

"Karşıyakamızın her sokağı, her köşesi ayrı bir hikaye ve derin bir kültürel miras barındırıyor. ‘Açık Hava Kent Müzesi’ projemizle, bu zengin mirası daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz.

Başlattığımız rehberli turlar sayesinde vatandaşlarımız, her gün önünden geçtikleri yapıların tarihini uzmanlarından dinleme ve kentimizin kimliğini yeniden keşfetme fırsatı buluyor. Herkesi bu özel deneyimin bir parçası olmaya davet ediyor, kentimizi birlikte keşfetmeye çağırıyoruz" dedi.