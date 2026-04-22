Son Mühür / Yağmur Daştan - Toplu iş sözleşmesi süreci askıya alınan Karşıyaka Belediyesi kamu emekçileri, günlerdir süren uyarı eylemlerinin ardından bugün resmen iş bıraktı. Sözleşmeyle edindikleri sosyal denge tazminatları olan aylık 30 bin TL’lik haklarının tek kalemde kesildiğini söyleyen memurlar, belediye önünde basın açıklaması düzenledi.

“Hatırlatıyoruz, mayıs ayı geliyor…”

İş bırakma eyleminde konuşan Birlik Yerel Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaynak, “Karşıyaka Belediyesi yönetimi ve idarecilerinin artık dikkate alması gereken bir emekçi grubu olduğunu hatırlatıyoruz. Sesimizi her fırsatta duyuracağız. Sorumlu olan hangi ilçe belediyesi varsa o belediyenin önünde isimlerini tek tek zikredeceğiz. Buca Belediyesi’ne selam olsun, Bayraklı Belediyesi’ne selam olsun. Karşıyaka emekçileri yanlarındadır. Haklarımızı alana kadar meydanlardan bir dakika geri durmayacağız. Artık önümüzdeki ay ilçe ve il belediyeleri için kasa ayı… Hatırlatıyoruz, mayıs ayı geliyor. Sizler memurunuzu küstürdünüz, emekçinizi ötelediniz. Zararlı siz çıkacaksınız. Karşıyaka emekçisi her zaman hakkını arayacaktır. Bunun devamlılığı İzmir geneline yayılacak. Hatırlatıyoruz, dikkate alın” dedi.

“Yeni yeni sürprizlerimiz olacak”

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şubesi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Belen, “Karşıyaka emekçisi hakları için alanlara dökülürken mücadelenin nasıl verilmesi gerektiğini de herkese kanıtlamış durumda. Günlerdir yaptığımız eylemler ciddi bir katılımla gerçekleşiyor. Dün tarihi bir yürüyüş yaptık. Her zaman söylüyoruz, mesele yan yana durma iradesi. Kimse bu gerçeği unutmasın. Emin olun çok yakında kazanacağız. Hafta başına kadar bize olumlu cevap gelmezse önümüzdeki haftadan itibaren başka çalışmalar da yapacağız. Hiç ummadıkları yerlerde eylemler yapacağız, bunu bilsinler ve düşünüp dursunlar. Her gün onlara yeni yeni sürprizlerimiz olacak. Kazanacağımızdan çok eminiz” diye konuştu.

“Meydan okuyoruz, sizden korkmuyoruz”

Karşıyaka Belediyesi kamu emekçilerine destek veren Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, “Bugün burada bir uzlaşmazlığı değil; Karşıyaka Belediye Başkanı’nın eliyle yürütülen sistemde bir emek kırımını ve hukuk tanımazlığı hep birlikte izliyoruz. Bu kurumda nezaket dönemi bitmiştir. Karşıyaka Belediyesi yönetimi emekçinin alın terini masada meze yapmaya çalışarak haddini aşmıştır. Emekçinin alın teriyle oynayanlara gerekirse had bildireceğiz. Burada meydan okuyor ve sizden korkmuyoruz. Bize dayatılan bu teklif hakarettir. Üç ay boyunca yetkili sendika ve emekçileri oyalayan, zaman çalan ve süreci çıkmaza sokan belediye başkanı önümüzdeki kazanılmış hakları düşürme teklifiyle gelmiştir. Bu teklif müzakere değil; emekçiye diz çöktürme operasyonudur” açıklamalarında bulundu.

“Borçları sizler yaptınız…”

Son olarak Tüm Yerel Sen 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Serdar Koyuncular da “Belediyenin tek taraflı sözleşme masasını yok sayması nedeniyle eylemimizi gerçekleştiriyoruz. Yıllarca vatandaştan aldığınız oylarla, çeşitli stratejik planlarla bu belediyeleri sizler yönettiniz. Birçok vergi borcunu, SGK borcunu, müteahhitlere olan borcu sizler yaptınız. Maaşları ödenemeyecek duruma sizler getirdiniz, belediye başkanları getirdi. Şimdi diyorsunuz ki ‘Toplu iş sözleşmesi masasına oturmayalım, imzalamayalım. Bunun ceremesini devlet memurları çeksin.’ Biz bunu kabul etmiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Belediye başkanlarının derhal sözleşme masasına oturmalarını ve akılcı bir çözümle sözleşmelerini yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.