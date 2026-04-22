Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Nisan tahminlerine göre; Marmara, (Muğla hariç) Ege, Batı Akdeniz, (Konya ve Karaman dışındaki) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in batı kesimleri ve Erzincan, Tunceli, Bingöl ile Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzmir başta olmak üzere Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Yalova için sarı kodlu sağanak uyarısı yapılırken, özellikle akşam saatlerine doğru yağışların şiddetini arttırabileceği belirtildi. Hava sıcaklığının ise kuzeybatı kesimlerde 3-5 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği, doğu bölgelerde ise 2-4 derece artarak normallerin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların önemli bir değişim göstermeyerek mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de rüzgarın yer yer 40-60 km/sa hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İzmir ve Ege'ye sağanak uyarısı

Marmara’nın güney ve doğusu, İzmir ve Ege’nin kuzeyi ile Batı Karadeniz’de beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde ise çığ riski bulunuyor.

22 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

KARS – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

VAN – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu