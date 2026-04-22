Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Nisan tahminlerine göre; Marmara, (Muğla hariç) Ege, Batı Akdeniz, (Konya ve Karaman dışındaki) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in batı kesimleri ve Erzincan, Tunceli, Bingöl ile Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İzmir başta olmak üzere Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Yalova için sarı kodlu sağanak uyarısı yapılırken, özellikle akşam saatlerine doğru yağışların şiddetini arttırabileceği belirtildi. Hava sıcaklığının ise kuzeybatı kesimlerde 3-5 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği, doğu bölgelerde ise 2-4 derece artarak normallerin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların önemli bir değişim göstermeyerek mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de rüzgarın yer yer 40-60 km/sa hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
İzmir ve Ege'ye sağanak uyarısı
Marmara’nın güney ve doğusu, İzmir ve Ege’nin kuzeyi ile Batı Karadeniz’de beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde ise çığ riski bulunuyor.
22 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu