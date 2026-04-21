Milli Savunma Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde bulunan bir helikopter, eğitim faaliyeti sırasında kaza kırıma uğradı.

Yaşanan olay, Ankara’nın Temelli bölgesinde gerçekleşti.

CH-47 tipi helikopter kaza kırıma uğradı!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yaşanan gelişmeyle ilgili olarak açıklama geldi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kaza kırıma uğrayan hava aracının CH-47 tipi ağır nakliye helikopteri olduğu belirtildi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen olayın ardından helikopterin kaza kırıma uğradığı ifade edildi.

Can kaybı bulunmuyor!

Yetkililer tarafından helikopterde bulunan personelin sağlık durumu ile ilgili de bir açıklama geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, helikopter personelinin durumunun iyi olduğu ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

İnceleme başlatıldı

Yetkililer tarafından kazanın nedenine ilişkin olarak detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi. Ekiplerin yapacağı değerlendirmeler sonucunda olayın kesin sebebi ortaya çıkmış olacak.