Teknoloji hızla gelişirken, çekmecelerin tozlu köşelerinde unutulan eski cihazlar bugün koleksiyoncuların radarına girdi. Geçtiğimiz dönemlerde sadece iletişim kurmaya yarayan bu telefonlar, artık kültürel ve tarihi birer değer simgesi olarak yüzlerce, hatta binlerce eurodan alıcı buluyor. Özellikle geçtiğimiz belirli bir döneme damga vuran tasarımlar ve kısıtlı üretim serileri, piyasada gerçek birer hazine muamelesi görüyor. "Hangi telefonlar koleksiyon değeri taşır?" ve "Nostaljik eski telefonumu nereye satabilirim?" gibi aramalar internet arama motorlarında zirve yaparken, bu cihazların neden bu kadar kıymetli olduğu da büyük bir merak konusu.

ANTİKACI KOLEKSİYONCULARIN PEŞİNDE OLDUĞU EN DEĞERLİ TELEFON MODELLERİ HANGİLERİDİR?

Eski telefon piyasasında her cihaz aynı değeri görmüyor. Koleksiyoncular özellikle teknoloji tarihinde devrim yaratmış veya popüler kültürün bir parçası olmuş modelleri arıyor. Matrix filmiyle efsaneleşen "muz telefon" lakaplı Nokia 8110 ve mobil dünyanın atası sayılan Motorola DynaTAC 8000X, listenin başında yer alıyor. Bunun yanı sıra, dayanıklılığıyla efsaneleşen Nokia 3310 da dünya genelinde en çok aranan modeller arasında bulunuyor. Bir zamanlar milyonlarca kişinin elinde olan bu cihazlar, bugün nadir bulundukları için yüksek rakamlara satılıyor.

ESKİ BİR TELEFONUN DEĞERİNİ BELİRLEYEN KRİTERLER NELERDİR?

Bir telefonun modelinin sadece eski olması, onun çok pahalı olduğu anlamına gelmiyor. Cihazın maddi değerini belirleyen en önemli unsurların başında kozmetik durumu geliyor. Üzerinde çizik bulunmayan, orijinal boyası korunmuş ve ekranı hasar görmemiş telefonlar, yıpranmış cihazlara göre çok daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Ayrıca telefonun kutusunun olması, orijinal şarj aleti ve kulaklık gibi aksesuarlarının tam olması değeri doğrudan etkiliyor. Koleksiyon meraklıları, özellikle hiç açılmamış kutulu ürünler veya sınırlı üretim serileri için küçük bir servet ödemeyi göze alıyor.

NOKİA 3310 VE MOTOROLA RAZR V3 NEDEN BU KADAR PAHALI?

Eski telefonların bazı modelleri, tasarımları ve döneme vurdukları damga nedeniyle "teknolojik kalıntı" statüsüne yükseldi. 2000'li yıllar da zarafetin ve prestijin simgesi olan telefon modeli kapaklı Motorola Razr V3, bugün hala tasarım tutkunlarının favorisi konumunda duruyor. Apple'ın akıllı telefon devrimin de sırada olan iPhone modelleri ise açık artırmalarda rekor fiyatlara satılıyor. Teknoloji ile modern telefonların karmaşık yapısından sıkılan kullanıcılar; basitlik, dayanıklılık ve uzun pil ömrü sunan bu eski modellere yöneliyor. Bu durum, talebin azalması ve talebin artmasıyla fiyatları yukarı çekiyor.

ANTİKA DEĞERİ TAŞIYAN TELEFON PİYASASINDA HANGİ ÖZEL MODELLER ARANIYOR?

Sadece popüler modeller değil, nadir bulunan özel cihazlar da büyük ilgi görüyor. Bir zamanlar sadece belirli bölgelerde kullanılabilen Ericsson R290 uydu telefonu gibi nadir parçalar, bugün piyasada bulunması en zor cihazlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, çekmecesinde eski telefon saklayanların bu cihazları elden çıkarmadan önce mutlaka bir piyasa araştırması yapmasını öneriyor. Unutulmuş bir çekmecede bekleyen eski bir cihaz, sahibi için hiç beklemediği bir gelir kapısı aralayabiliyor.

ESKİ CEP TELEFONLARI GERÇEKTEN BİR YATIRIM ARACI MI?

Tecrübeli ve deneyimli koleksiyoncular için bu antika piyasası, giderek kazançlı bir iş sahasına dönüşüyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar sembolik rakamlara satılan cihazlar, bugün antika dükkanlarında ve özel düzenlenen müzayedelerde binlerce euro'ya el değiştiriyor. Teknoloji tarihinin bir parçası olarak kabul edilen bu modellerin sayısı azaldıkça, fiyatların gelecekte daha da artacağı öngörülüyor. Bu nedenle, eski telefonunuzu atmadan veya geri dönüşüme göndermeden önce onun gerçek değerini öğrenmekte fayda var.