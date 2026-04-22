Fiyatlardaki bu gevşemenin temel kaynağı ise Orta Doğu'daki tansiyonun beklenmedik şekilde düşmesi oldu. Tüm dünyayı diken üstünde tutan Amerika-İran kutuplaşmasında, silahların susması ve ateşkesin hakim olması petrol borsalarına nefes aldırdı.

Özel Tüketim Vergisi 2,33 Liralık Düşüşü Eritti

Küresel ölçekte yaşanan bu rahatlatıcı gelişme, İzmirli tüketicilerin beklentilerini tam olarak karşılamaktan oldukça uzak bir tablo çiziyor. Enerji piyasası yetkililerinin yaptığı net hesaplamalar, uluslararası arenadaki bu çöküşün Türkiye'de motorin litresine 2,33 TL gibi ciddi bir indirim olarak yansıması gerektiğini gösteriyordu. Fakat yasal vergi mevzuatımızdaki uygulamalar, bu büyük düşüşün İzmir sokaklarındaki istasyonlara ulaşmasına mani oldu. Geçerli olan otomatik vergi mekanizması dâhilinde, söz konusu 2,33 liralık indirimin yüzde 75 gibi çok büyük bir oranı, Maliye Bakanlığı'nın geçmişteki fiyat tırmanışlarında almaktan vazgeçtiği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) açıklarını kapatmak üzere doğrudan devlete kesilecek. İzmirli şoförün deposuna girmesi beklenen tutar, büyük ölçüde vergi havuzunda toplanmış olacak.

İzmir'deki Güncel Fiyatlar ve İndirim Miktarı

Hazine'nin vergi payını almasının ardından, devasa indirimin sadece yüzde 25'lik cüzi bir bölümü pompa fiyatlarına müdahale edebilecek büyüklükte kaldı. Kesinleşen bu duruma göre, saatler gece yarısını gösterdiğinde İzmir genelindeki akaryakıt istasyonlarında motorin litre fiyatından yalnızca 58-59 kuruşluk bir düşüş yapılacak. Öncesinde İzmir merkezinde litre fiyatı 72,99 TL seviyelerinde olan motorin, yapılacak bu sınırlı indirimle birlikte 72,40 TL dolaylarına gerileyecek. Benzin fiyatlarının 63,94 TL, LPG'nin ise 34,79 TL olduğu İzmir piyasasında, motorine gelen bu 59 kuruşluk indirim, lojistik sektörü temsilcileri tarafından yetersiz bulunsa da maliyetlerde ufak da olsa bir kıpırdanma yaratacak.