Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli bir paylaşım gelmişti. Paylaşım çerçevesinde, Karşıyaka'da bulunan Yeni Girne yaya üst geçidinin hizmete açıldığı ifade edilmişti. Büyükşehir tarafından üst geçitle ilgili olarak bir video da paylaşılırken, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nail Kocabaş'tan da eleştiri geldi. 7 ayda bitecek projenin 17 ayda bitirilmesi sebebiyle Büyükşehir'i eleştiren Kocabaş, "Bugün gördük ki kendi söylediğinizi kendiniz yalanladınız" dedi.

"Kendi söylediğinizi kendiniz yalanladınız!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nail Kocabaş, "7 ayda bitecek Karşıyaka Yeni Girne yaya üst geçidi 17. ayda, eksikleri ile bugün açan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyoruz. Vatandaşımıza hayırlı olsun.

Bu arada 2025 faaliyet raporunda bu yaya üst geçidini TAMAMLADIĞINIZI yazmıştınız. Bugün gördük ki kendi söylediğinizi kendiniz yalanladınız.

Artık 2026 faaliyet raporunda, yaya üst geçidini tamamladığınızı yazarsınız." ifadelerini kullandı.