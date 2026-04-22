Türkiye'deki milyonlarca emekli, yaz aylarına girerken çifte finansal rahatlama yaşamaya hazırlanıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bir yandan temmuz ayında maaşlara yansıyacak olan enflasyon farkı ve olası refah payı düzenlemelerindeyken, diğer yandan yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ödenecek ikramiyelerde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileri ve Merkez Bankasının son anketleri, maaş tablosunu büyük ölçüde şekillendirdi. Hem temmuz zammı hem de mayıs ayındaki ikramiye ödemeleri için geri sayım resmen başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? İŞTE YENİ TAHMİNLER

TÜİK verilerine göre yılın ilk 3 aylık enflasyonu yüzde 10,04 olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre ise 6 aylık enflasyonun yüzde 17,08 seviyesinde tamamlanması öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, işçi ve esnaf (SSK ve Bağ-Kur) emeklileri temmuz ayında en az yüzde 17,08 oranında zam alacak.

Mevcut durumda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının, bu zam oranıyla birlikte 22 bin 438 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Diğer maaş grupları için öngörülen bazı hesaplamalar ise şöyle:

Şu an 25.000 TL alan bir emeklinin maaşı 28.047 TL'ye ,

Şu an 30.000 TL alan bir emeklinin maaşı ise 33.657 TL'ye çıkacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ? MASADAKİ 2 MODEL

Temmuz ayında SSK/Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında oluşabilecek zam oranı farkını eşitlemek için hükümetin masasında iki farklı refah payı formülü bulunuyor:

Tek Tip Zam Modeli: Tüm emeklilerin enflasyon farkı ya da toplu sözleşme artışından eşit şekilde faydalanmasını sağlamak. Refah Payı ile Eşitleme Modeli: Mevcut sistemi değiştirmeden, zam oranı düşük kalan emekli grubuna ekstra "refah payı" ekleyerek her iki kesimin artış oranını aynı seviyeye çekmek. Geçmiş yıllarda da başarıyla uygulanan bu ikinci model, şu an için en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Nihai karar, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR VE NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin temmuz zammından önceki ilk durağı ise Kurban Bayramı ikramiyeleri olacak. 2025 yılında 4 bin TL'ye yükseltilen ikramiye tutarı için şu an yeni bir artış kararı bulunmuyor. Herhangi bir yasal değişiklik yapılmazsa, emekliler bu bayramda da hesaplarında 4.000 TL görecek.

2026 yılı Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Geçmiş yıllardaki ödeme takvimleri baz alındığında, ikramiyelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara geçmesi bekleniyor. Tahminlere göre ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre 21 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren kademeli olarak yatırılmaya başlanacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesi sadece SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle sınırlı değil. Oldukça geniş bir kesimi kapsayan ikramiyeden şu gruplar da faydalanacak:

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri

Dul ve yetim aylığı alanlar (hisse oranında)

65 yaş (yaşlılık) aylığı alanlar

Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Şehit yakınları, gaziler ve muharip gaziler

Güvenlik korucuları ve terörden zarar gören siviller ile hak sahipleri