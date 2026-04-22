Son Mühür/ Beste Temel- İzmir 100. Yıl, Fikir Sanat ve Kuşadası Rotary Kulüpleri, Karşıyaka Belediyesi ile el ele verip Sancaklı Köyü’nde çocukları sevindirdi. Yamanlar Dağı’nın zirvesindeki bu köye ulaşım pek de kolay değil imknlar ise sınırlı. Ama bu durum ekibi durdurmaya yetmedi.

Ülkenin genel atmosferinden dolayı katılımın düşük kalacağı düşünülse de çocuklar için plananan bu güzel gün ertelenmedi.

Etkinlikte neler yaşandı?

Çocuklar bütün gün spor parkurlarında koşturdu basketbol oynadı. Sadece spor değil sanat da vardı seramik ve dekopaj atölyelerinde ellerini çamura boyaya buladılar. Sokak oyunları oynandı yaratıcı drama çalışmaları yapıldı. Hele o köpük şov anı... Çocukların neşesi görülmeye değerdi doğrusu.

İzmir 100. Yıl Rotary Kulübü Başkanı Deniz Dirin meseleyi çok güzel özetledi "Çocukların bayram sevincini hiçbir şey engellememeli" Sancaklı gibi merkeze uzak köylerde bu tarz etkinlikler yapmak aslında çok daha kıymetli. Rotary ekipleri fırsat eşitliği sağlamak adına çocuklara umut ve neşe taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Moral kaynağı oldu

Bu çalışma sadece çocukları eğlendirmekle kalmadı. Köydeki aileler için de bir moral kaynağı oldu dayanışma ruhunu canlandırdı. Rotary kulüpleri buna benzer sosyal projelerle daha çok çocuğun hayatına dokunacak gibi duruyor.

