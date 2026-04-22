Karşıyaka, 10 sezon boyunca görev yaptığı dönemde yeşil-kırmızılı ekibe 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazandıran, kulüp tarihindeki ilk EuroLeague deneyimini yaşatan; ayrıca ligde 1, Avrupa’da ise 2 kez final oynatan Ufuk Sarıca ile bu kez kümede kalma mücadelesinde rakip olacak.

Daha önce oyuncu olarak da görev yaptığı ve 2012 yılında antrenörlüğe başladığı Karşıyaka’ndan, geçen sezon ortasında yaşanan ana sponsor krizi, mali sıkıntılar ve kadronun dağılması sonrası ayrılan Ufuk Sarıca, bu sezon ligin yeni ekiplerinden Safiport Erokspor’un başına geçti.

Futbolda 1’inci Lig’e yükselip Süper Lig’in kapısına kadar gelen İstanbul temsilcisi, Sarıca yönetiminde basketboldaki ilk sezonunda play-off oynamayı garantiledi. Karşıyaka’nın Bostanlı’da bir parka ve kulüp tesislerindeki altyapı salonuna adını verdiği Sarıca’nın takımı Erokspor, ligde bitime 3 hafta kala düşme hattında bulunan Kaf-Kaf ve Bursaspor ile üst üste karşı karşıya gelecek.

Küme hattı alev alev

Karşıyaka, antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde son 4 haftada aldığı 3 galibiyetle ligde kalma adına umutlandı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu hafta pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda, daha önce birçok başarıya birlikte imza attığı Ufuk Sarıca’nın çalıştırdığı Safiport Erokspor’u mutlak galibiyet hedefiyle konuk edecek.

Bu hafta sahasında küme düşmesi kesinleşen Büyükçekmece ile karşılaşacak Bursaspor ise sonraki hafta Sarıca yönetimindeki Erokspor deplasmanına çıkacak. Karşıyaka ile Bursaspor, ligin son haftasında İzmir’de bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Son 3 hafta öncesinde düşme hattında bulunan Karşıyaka’nın 7, hemen üzerindeki Bursaspor’un ise 8 galibiyeti bulunuyor. Öte yandan 9’ar galibiyete sahip Manisa Basket, Mersin Spor ve Aliağa Petkimspor da henüz ligde kalmayı garantileyebilmiş değil.