Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Karşıyaka Belediyesi bünyesinde çalışan yaklaşık 540 işçinin örgütlü olduğu DİSK Genel İş Sendikası İzmir 10 No’lu şube, işçilerin 8 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylemlerine yeniden başladı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Ünsal, AFAD İl Müdürü ve Vali Yardımcısı ile birlikte şantiye alanında bir dizi incelemelerde bulundu.

Ünsal’ın şantiyeye geleceğini öğrenen sendika, alanda hazır bulundu.

Ziyaret sırasında DİSK 10 No’lu şube yönetimi sloganlar eşliğinde açıklama yaparak Ünsal’ı karşıladı. Ancak Belediye Başkanı Ünsal, sendika temsilcileriyle temas kurmadan ziyaretine devam etti.

“Havanda su dövüyor, somut adım atılana kadar sokaklardayız”

DİSK 10 No’lu Şube yönetimin açıklaması şu şekilde;

“Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, geldiği günden beri işçiye yalan söylemektedir. Karşıyaka halkına yalan söylemektedir. Kent A.Ş. emekçilerine 8 aydır maaş ödememektedir. 540 çalışan emekçilerin alacakları 500 bin TL’yi aştı. Ve belediye başkanı geldiği günden beri havanda su dövüyor. Oyalıyor, yalan söylüyor. İşçinin karşısına çıkacak yüzü yok. Bugün belediye şantiyesinde belediye başkanına tekrar sorduk ve kafasını kaldırıp cevap veremedi.

Bundan sonra Belediye Başkanı neredeyse biz oradayız. Kendisine, her gördüğümüz yerde soracağız. 8 aylık maaş neden ödemiyor, neden işçilerin maaşları, alacakları ödenmiyor? Çözümünüz ne olacak? Bu sorularımıza karşı somut bir adım atılana kadar sokaklarda olacağız”