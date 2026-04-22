Son Mühür/ Osman Günden- Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Toprak Okulu bünyesinde önemli bir çalışmaya imza attı.

Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi adı altında düzenlenen programda mutfaktaki atıkların geri kazanım yolları masaya yatırıldı. Kimya Mühendisi Merve Bodur Keskin’in eğitimci olarak katıldığı etkinlikte katılımcılara İyi Tarım uygulamalarının detayları da aktarıldı.

Bokaşi yöntemiyle atıklar dönüşüyor

Merve Bodur Keskin bokaşi sistemini en yalın haliyle organik gıdaların fermente edilmesi olarak tanımlıyor. Eğitimde paylaşılan bilgilere göre mutfakta biriken sebze ve meyve artıkları aslında çöpe gitmemesi gereken birer kaynak. Doğru teknikler uygulandığında bu atıklar toprak için besin değeri oldukça yüksek bir düzenleyiciye dönüşüyor.

Pek çok kişinin çekindiği koku ve böceklenme meselesine de açıklık getirdi Keskin. Süreç doğru yönetildiğinde yani fermantasyon ve bekleme aşamalarına harfiyen uyulduğunda ev ortamında herhangi bir olmsuzluk yaşanmıyor.

Sera gazı azalıyor toprak canlanıyor

Bokaşi kompostu sadece bir gübreleme yöntemi değil aynı zamanda ciddi bir çevre yatırımı. Toprağın su tutma kapasitesini yukarı çekmesi ve sera gazı salınmını aşağı çekmesi bu yöntemi düşük maliyetli ve çevreci bir alternatif haline getiriyor. Keskin elde edilen son ürünün toprağın hem fiziksel hem de kimyasal yapısını iyileştirdiğinin altını çizdi.

Uygulamalı eğitim sonunda bokaşi setlerinin kullanımı tüm katılımcılara detaylıca gösterildi. Soru-cevap kısmıyla tamamlanan programın ardından başvuru yapan herkese Bokaşi Kompost Yapım Seti hediye edildi.

Artık bu yöntemle evdeki atıklar atıl olmayacak toprağın yapısını güçlendirmek için kullanılacak.