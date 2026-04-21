Başrollerini usta isimlerin paylaştığı, dramatik hikayesiyle ilk bölümden itibaren adından söz ettiren Taşacak Bu Deniz dizisi, mekan seçimleriyle de izleyiciden tam not aldı. Karadeniz'in hırçın doğasını, sarp kayalıklarını ve uçsuz bucaksız yeşil yaylalarını evlerimize taşıyan yapım, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Özellikle senaryonun kalbinde yer alan iki komşu köyün nerede bulunduğu, bölge halkı ve dizinin hayranları tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, fırtınalı sahneleriyle hafızalara kazınan Taşacak Bu Deniz dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor? Dizideki o meşhur Koçari ve Furtuna köylerine nasıl gidilir? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ ŞEHİRDE?

Karadeniz'in eşsiz doğasının yer aldığı dizi, Trabzon'da çekiliyor. Dizinin çok büyük bir bölümü Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde kaydediliyor. Bölgenin sarp yapısı, yağmurlu ve fırtınalı atmosferi, dizideki derin çatışmalara ve hikayenin duygusal yoğunluğuna doğrudan katkı sağlıyor.

KOÇARİ VE FURTUNA KÖYÜ NEREDE, GERÇEK Mİ?

Dizinin sıkı takipçileri internette bu iki köyü arasa da sonuç tamamen hayal kırıklığı oluyor. Çünkü herkesin merakla araştırdığı Koçari ve Furtuna köyleri gerçekte harita üzerinde yer almıyor. Senaryo gereği tamamen kurgusal olarak yaratılan bu iki yerleşim yeri için Trabzon'un çeşitli ilçelerinde özel platolar ve doğal köy setleri kuruldu. İsimlerin seçimi de senaristlerin özel bir dokunuşunu taşıyor; "Furtuna" Karadeniz'in asi, hırçın ve fırtınalı yapısını simgelerken, "Koçari" kelimesi bölge kültürünün geleneklerine bağlı, köklü ve güçlü karakterini temsil ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Karadeniz'in zorluklarıyla insan ilişkilerini harmanlayan yapım, iki köy arasındaki yıllara dayanan husumeti konu ediniyor. Bu sürükleyici hikayeyi ise oldukça güçlü bir oyuncu kadrosu sırtlıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer alıyor. Ayrıca dizinin kadrosunda Serkan Ercan, Nur Fettahoğlu, Hakan Salınmış ve İpek Filiz Yazıcı gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.