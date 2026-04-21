Son Mühür- İZSU tarafından yayımlanan listede arıza kaynaklı kesintiler haricinde İzmir'in Menderes ilçesinde geniş çaplı planlı su kesintisi geçekleşeceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre içme suyu şebekesinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 7 mahallede yaklaşık 10 saat boyunca su verilemeyecek. Kesinti bu akşam (21 Nisan 2026 Salı günü) saat 18.00'de başlayıp 22 Nisan 2026 Çarşamba günü sabah 4'te bitecek. 10 saati bulması beklenen kesinti vatandaşa zor anlar yaşatacak.

7 mahalle etkilenecek!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan duyuruda Menderes İlçesi Gümüldür Fevzi Çakmak, İnönü, Atatürk, Cumhuriyet, Orta Mahalle, Çukuraltı ile Özdere Cumhuriyet mahallelerinin 10 saatlik kesintiden etkileneceği bilgisi verildi.

İZSU'nun bugün gerçekleşecek planlı su kesintisi için paylaştığı duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

Menderes İlçesi Gümüldür Fevzi Çakmak, İnönü, Atatürk, Cumhuriyet, Orta Mahalle, Çukuraltı ile Özdere Cumhuriyet mahallelerine hizmet veren içme suyu şebeke sisteminde gerçekleştirilecek altyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle, 21.04.2026 Salı günü saat 18:00 ile 22.04.2026 Çarşamba günü saat 04:00 arasında 10 saat süreli planlı su kesintisi yapılacaktır.

Vatandaşlarımızın bilgisine sunar; anlayışınız için teşekkür ederiz.