Çeşme Dalyan ve Sakarya mahalleleri, Ayayorgi Mevkiinde; Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilen alanda onaylanan imar planları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bahse konu olan planlarla ilgili olarak hukuki sürecin takibinin kararlılıkla yapılacağı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Çeşme ilçesi, Dalyan ve Sakarya Mahalleleri Ayayorgi Mevkiine ilişkin olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 2022 ve 2024 yıllarında iki kez Rezerv Alan ilanı ve Koruma Amaçlı İmar Planları yapılmıştır. Söz konusu işlemlere yönelik olarak Belediye Başkanlığımızca gerekli hukuki süreç takip edilerek Bakanlık aleyhine açılan davalarda; rezerv yapı alanı ile şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan bütünlüğüne ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçeleri ile de imar planları iki kez iptal edilmiştir. Buna rağmen söz konusu alan Bakanlıkça 23.02.2026 tarihinde tekrar Rezerv Yapı Alanı ilan edilmiş ve Koruma Amaçlı İmar Planları Bakanlıkça 14.04.2026 tarihinde onanmıştır. Geçmiş süreçte mahkeme kararları ile iki kez iptal edilmiş olan işlemlerin tekrar onaylanarak devam ettirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanlığımızca gerekli hukuki sürecin takibi kararlılıkla yapılacak olup, kentin tüm doğal ve kültürel zenginliklerinde olduğu gibi bu gibi alanların kamu yararına uygun bir şekilde korunmasına ilişkin yaklaşımımız sürecektir.”