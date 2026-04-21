Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediyesindeçalışan memurlar geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başladıkları iş bırakma eylemine 6’ncı gününde de sürdü.

Buca Belediyesi’nin Muhasebe Servisinde kayıp kıta Atlantis aranıyor!

Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bolat, belediye önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi, “Buca Belediyesi önünde sadece bir hak arayışı için değil, aynı zamanda dünya finans tarihine geçecek büyük bir "sihirbazlık gösterisini" ifşa etmek için toplandık. Biliyoruz ki, Buca Belediyesi yönetimi şu an içeride yoğun bir mesai harcıyor. Ancak bu mesai maalesef Memurun alnının terini ödemek için değil; "Aylardır TİS alacakları nasıl ödenmeden unutturulur?" adlı ödüllü bir senaryo üzerinde çalışmak içindir. Sayın Belediye Yönetimine Birkaç Sorumuz Var: Sayın Başkan bu belediyede Matematik Kuralları mı Değişti? Belediye bütçesinde memurun hakkına sıra gelince neden rakamlar birden bire buharlaşıyor? Yoksa Buca sınırları içerisinde toplama ve çıkarma işlemleri kişiye göre mi değişiyor? Sayın Başkan "Sabır" Bir Sosyal Hak mıdır? Yönetiminiz, memura maaş ve alacak yerine sürekli "sabır" telkin ederek, belediyeyi bir yerel yönetimden çok bir "sabır danışmanlık merkezine" çevirmiş durumdadır. Ancak hatırlatmak isteriz ki; marketler, ev sahipleri ve faturalar maalesef "sabırla" değil, Türk Lirası ile çalışıyor"

Emekçinin alacağı ‘tarihi eser’ mi oldu?

“Sayın Başkan Emekçinin Alacağı "Tarihi Eser" mi Oldu? Aylardır ödenmeyen TİS farkları ve sosyal haklar artık birer alacak kaleminden çıkmış, Buca’nın "kültürel mirası" haline gelmiştir. Eğer biraz daha beklenirse, bu alacaklar için UNESCO’ya "Korunması Gereken Dünya Mirası" başvurusu yapmayı planlıyoruz. Sayın Belediye Başkanı Bu Nasihat Size? 1. 2. 3. Eğer kasada para yoksa, son dönemde yapılan o cafcaflı tanıtım harcamalarından bir "geri iade" kampanyası başlatın. Memurun hakkını ödememek için harcadığınız o müthiş yaratıcı enerjiyi, kaynak bulmak için harcayın. Unutmayın ki; en büyük reklam, ışıklı tabelalar değil, hakkı zamanında ödenen mutlu emekçidir. Bizler sadaka değil, masada atılan imzaların, dökülen alın terinin karşılığını istiyoruz. Buca Belediyesi yönetimi şunu bilmelidir ki; emekçinin cebinden alınan her kuruş, yönetimin hanesine bir "başarı" değil, bir "utanç tablosu" olarak yazılmaktadır. Sayın Başkan Şaka bir yana, sabrımız tükendi, mizahımız bitti. Ya o imzaların gereğini yapın ya da bu koltukların asıl sahibinin Buca halkı ve Buca Belediyesi emekçileri olduğunu hatırlayın!Sayın Başkan Emeğimizi ve Ekmeğimizi Böldürmeyecğiz! Sabır da Mizah da Bitti! Ödeyin Artık Şu Alacakları!”